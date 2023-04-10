Gözlem uydusu İMECE'nin ne zaman fırlatılacağı açıklandı

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 07:50

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 07:50

Yüksek çözünürlüklü gözlem uydusu İMECE için kesin bir fırlatış tarihi açıklandı. Elon Musk'ın SpaceX şirketi tarafından fırlatılacak olan gözlem uydusu, hava durumunun değişimine göre de yeni bir tarihe ertelenebilir.

İMECE UYDUSU 11 NİSAN'DA UZAYA GİDİYOR

Aktarıldığı gibi Tübitak Uzay tarafından geliştirilen İMECE'nin yüzde 60 yerli. Metre altı çözünürlüğe sahip olan gözlem uydusu, daha net görüntü sağlamayı hedefliyor.

Uydu sayesinde toplanan görüntüler savunma, afet yönetimi, çevre ve şehircilik başta olmak üzere pek çok alanda kullanılacak.