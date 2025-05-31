Elden Ring Nightreign çıktı! İlk gün yapılan yorumlar nasıl?

Son zamanların en çok beğenilen serilerinden olan Elden Ring'in beklenen oyunu çıktı. Elden Ring: Nightreign 30 Mayıs'ta çıkmasına rağmen milyonlarca kişiye ulaştı. Heyecanla beklenen oyun açıklandığı kadarıyla ilk gününde 2 milyon satışa ulaşmayı başardı. Ancak oyun beklentileri karşılayamadı.

Elden Ring: Nightreign Steam'de 19 binin üzerinde puanlamayla 5 üzerinden 3 puanda kaldı. FromSoftware stüdyosundan çıkan oyun ilk gününden karışık yorumlar aldı.





Yeni çıkan oyun aynı zamanda stüdyonun en az beğenilen oyunu da oldu. Daha önce stüdyodan çıkan oyunlara bakıldığında en yüksek MetaCritic puanı 95 ile Elden Ring olmuştu. 91 puan ile Bloodborne, 90 puan ile Sekiro: Shadows Die Twice ve Dark Souls 3 en beğenilen oyunlar arasında yer almıştı.

Elden Ring: Nightreign 80 puan alarak stüdyonun bir diğer oyunu Dark Souls 2'sinden sonra en alt sırada yer aldı. Nightreign stüdyonun en az beğenilen oyunu olsa tamamen beğenilmemiş de değil. Sadece oyun beklentileri karşılayamamış görünüyor.