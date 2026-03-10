Electronic Arts, Battlefield serisinde çalışanların bazılarını işten çıkarma kararı aldı

Electronic Arts (EA), bazı çalışanlarını işten çıkarmaya karar verdi. Battlefield serisi üzerine çalışan DICE, Criterion ve Ripple Effect gibi stüdyolardaki ekipleri etkileyen bu karar, yapılandırma sebebiyle alındı.

EA, Battlefield özelinde çalışan ekiplerin yeniden organize edilmesi ve geliştirme süreçlerini daha verimli hale getirmek amacıyla bu kararı verdi.

Bu işten çıkarma kararı oyun sektöründeki son yıllardaki eğilimin bir sonucu. Pandemi dönemiyle hızla büyüyen çoğu şirket ve stüdyo talebin yıllar içinde azalmasıyla küçülmeye gitmeye karar verdi. Özellikle, Microsoft, Sony, Riot ve Epic Games gibi devasa şirketler pek çok sebeple işten çıkarma yaptı.