Electronic Arts çalışanlarının yüzde 6'sını çıkartacak

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 12:55

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 12:55

Popüler pek çok oyunu olan Electronic Arts özellikle EA Sports oyunları başta olmak üzere Sims ve Battlefield 2042 gibi oyunlarıyla bilinen bir oyun şirketi.

Oyunları milyonlarca kullanıcı tarafından oynanan şirket, dünya çapında yaşanan ekonomik krizden etkilendiğini ve çalışanlarının yüzde 6'sını yani yaklaşık 800'e yakın kişiyi işten çıkartacağı anlamına geliyor.

STRATEJİYE KATKISI OLMAYAN PROJELERDEN UZAKLAŞIYOR

Meta, Amazon ve büyük şirketler binlerce çalışanıyla yollarını ayırma kararı almıştı. Onlardan biri olan EA da konu hakkında bir blog yazısı yayınladı. CEO Andrew Wilson, oyunlara odaklanacaklarını ancak stratejilerini güncellediklerini yazdı. EA'ya pek bir katkısı olmayan projelerden uzaklaştıklarını aktaran Wilson, bazı ekipleri de bu bağlamda yeniden yapılandırdıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamanın devamında ise EA, FIFA ve Sims serisinde yer alan çalışanların başka projelere geçmesinde büyük fırsat sağlayacak.