Sims rakibi olması beklenen Life By You için detaylar

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 12:34

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 13:26

Electronic Arts'ın 2000 yılında piyasaya sürdüğü Sims, kendi karakterinizi oluşturmaya daha sonra ise kendi sanal hayatını kurmayı sağlayan bir oyun. Çıktığı günden bu yana da oldukça popüler olan oyuna bir alternatif daha geliyor: Life By You.

GELİŞMİŞ SİMS GİBİ OLACAK

Mart ayının başında yapılan bir sunumda Xbox ile ortaklıklarını duyuran Paradox Interactive, Life By You oyununu tanıtmıştı.

Kendi karakterinizi oluşturduktan sonra evinizi kurduğunuz, aile oluşturduğunuz ve yeteneklerinizi geliştirmek başta olmak üzere pek çok şey yapabildiğiniz bu yeni oyun Sims'e oldukça benziyor. Bazı önemli noktalarda ayrılıyor. Örneğin Life By You, açık dünya oyunu ve karakterler ile daha fazla etkileşime girilebiliyor.

Sims hem açık dünya oyunu değil hem de diğer evlerle ve karakterlerle iletişime girmek mümkün olmuyor.

Life By You eski EA yöneticisi Rod Humble liderliğindeki Paradox Interactive tarafından geliştiriliyor. Yaşam simülasyon oyunu 'en çok modlanabilir ve açık yaşam simülatörü' olarak konumlandırılıyor.

Oyunda en önemli detaylardan biri de dış görünüşlerini özelleştirmenin yanında ruhsal durum ve davranışlarının da detaylarını özelleştirebilmek.

Life By You'da aynı zamanda gerçek bir dil yer alacak. Sims için geliştirilen dile ek olarak, karakterlerin anlamlı diyaloglar kurduğunu oyuncular deneyimleyebilecekler.

Sims'te yer almayan üçüncü şahıs modu da Life By You'da yer alacak.

Öte yandan oyunun Sims'in yeni oyununa benzediği de düşünülüyor.

12 Eylül'de hem Steam hem de Epic Games üzerinden erken erişime açılacak oyunun Epic tarafında 340 TL'den ön siparişte olduğu görülüyor.