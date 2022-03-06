Elektrikli "sonsuzluk treni" için düğmeye basıldı

06 Mart 2022 Pazar, 00:00

Avustralyalı madencilik firması Fortescue, gelişmiş bir mühendislik firmasını satın almalarının ardından, elektrik ve yerçekimi enerjisini asla tükenmeyecek şekilde kullanacak dünyanın ilk "Sonsuzluk Treni"nin (Infinity Train) geliştirilmesine başladığını duyurdu.

Görünüşte sonsuz enerjiye sahip bir treni tanımlayan bu hareket, büyük miktarlarda demir cevheri taşıyan bir şirket için zor bir görev olan sıfır emisyon hedeflerini ileriye taşıyor. Fortescue ve yeni satın alınan Williams Advanced Engineering'in (WAE) söylediğine göre tren, varış noktasına giderken bataryayla çalışacak ve dönüş yolculuğu için bataryayı yeniden şarj etmeye yetecek kadar yokuş aşağı eğimi kat edecek.

Bu fikir, 244 cevher vagonunda 34.404 tonluk aşırı ağırlığa sahip demir cevheri ile yüklenirken pili şarj etmek için yerçekimi enerjisini kullanıyor, böylece boşaldığında ve önemli ölçüde daha hafif hale geldiğinde, manuel olarak yeniden şarj etmeden kolayca kaynağına dönebiliyor.

DÜNYA, SON DERECE KİRLETİCİ VE ÖLÜMCÜL FOSİL YAKIT ÇAĞINDAN ARTIK KOPMALI



Fortescue İcra Kurulu Başkanı Elizabeth Gaines yaptığı açıklamada "Sonsuzluk Treni, dünyanın en verimli akülü elektrikli lokomotifi olma kapasitesine sahip. Yokuş aşağı yüklenen bölümlerde elektriğin yenilenmesi, yenilenebilir enerji üretimi ve yeniden şarj altyapısı kurulumu ihtiyacını ortadan kaldıracak ve bu da onu demiryolu operasyonlarımızdan dizel ve emisyonları ortadan kaldırmak için sermaye açısından verimli bir çözüm haline getirecek" dedi.

Avustralya'nın dördüncü en büyük demir cevheri şirketi olan Fortescue, geçtiğimiz mali yılda 82 milyon litre dizel yakıtı harcadı ve yeni teknolojinin emisyonlarını azaltmaya başlayabileceğine inanıyor.

Fortescue'nun Kurucusu ve Başkanı Dr. Andrew Forrest ise, yaptığı açıklamada "Sonsuzluk Treni, FFI'nin dünyanın enerji üretimine yönelik tutumunu değiştirmeye yönelik amansız yürüyüşünü sürdürüyor. Dünya çapındaki iş liderlerini ve politikacıları, fosil yakıtın yalnızca bir enerji kaynağı olduğu ve artık yerçekimi enerjisi gibi hızla ortaya çıkan, daha verimli, daha düşük maliyetli ve yeşil olan diğerlerinin de olduğu gerçeğine taşımak istiyoruz. Dünya, son derece kirletici ve ölümcül fosil yakıt çağından artık kopmalı" dedi.





Kaynak: CHIP Online