Elektronik dövmelerle sağlık durumu izlenebilecek

Çinli ekibin geliştirdiği elektronik dövmelerle sağlık durumu izlenecek.

Xinhua
Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 10:09
Elektronik dövmelerle sağlık durumu izlenebilecek
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Çin'in güneyindeki Shenzhen kentinde Çinli bir biyomedikal ekibi, gerçek zamanlı olarak el hareketlerini izleyebilen sıvı metal bazlı elektronik dövme geliştirdi.

SAĞLIK DURUMUNU İZLEMEK İÇİN KULLANILACAK

Sensörlerle donatılan giyilebilir cihazlar olan elektronik dövmeler, kişinin derisine yapışarak veri toplamakta kullanılıyor.

Bu akıllı elektronik deri, kişinin sağlığını izlemekte kullanılacak.


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