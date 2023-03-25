Elektronik dövmelerle sağlık durumu izlenebilecek
Çinli ekibin geliştirdiği elektronik dövmelerle sağlık durumu izlenecek.
Çin'in güneyindeki Shenzhen kentinde Çinli bir biyomedikal ekibi, gerçek zamanlı olarak el hareketlerini izleyebilen sıvı metal bazlı elektronik dövme geliştirdi.
SAĞLIK DURUMUNU İZLEMEK İÇİN KULLANILACAK
Sensörlerle donatılan giyilebilir cihazlar olan elektronik dövmeler, kişinin derisine yapışarak veri toplamakta kullanılıyor.
Bu akıllı elektronik deri, kişinin sağlığını izlemekte kullanılacak.
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