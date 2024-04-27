Elektronik haberleşme sektöründe tüketici şikâyetlerinin sayısı 199 bin 420’ye yükseldi: Hizmet memnun etmedi

Yayınlanma: 27.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.04.2024 - 04:00

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Online Tüketici Şikâyet Sistemi üzerinden kuruma iletilen başvurulara göre elektronik haberleşme sektöründe tüketici şikâyetleri 2023 yılının tümünde 199 bin 420’ye yükseldi. En fazla şikâyet 99 bin 177 ile internet servis sağlayıcılığı hizmetleriyle ilgili. İkinci sırada mobil hizmetler 78 bin 658 şikâyetle geliyor. Üçüncü sırada 12 bin 813 şikâyetle uydu platformu hizmetleri yer alırken 7 bin 439 şikâyetle sabit telefon ve 1.327 şikâyetle kablolu TV geliyor. Ayrıca tüketici en fazla internet servis sağlayıcılarının hizmetlerinden, bağlantı kalitesinden şikâyet ediyor.

PAYI YÜZDE 49,4

2023 yılı dördüncü çeyreğinde kuruma 45 bin 120 şikâyet yapıldı. Bu dönemde yapılan şikâyetin yüzde 49.4 oranında internet servis sağlayıcılığı hizmetleriyle ilgili olarak yapıldığı görülüyor. Bu dönemde internet servis sağlayıcılarıyla ilgili 22 bin 297 şikâyet yapıldı, bunların yüzde 32.63’ü bağlantı ve hizmet kalitesiyle ilgili oldu. İnternet servis sağlayıcılığı hizmetinde en fazla şikâyet bağlantı/ hizmet kalitesine ilişkin olup 2023 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla söz konusu şikâyetler, şikâyet edilen ilk beş husustaki toplamın yaklaşık yüzde 39’unu oluşturuyor.

Mobil hizmetlerde yapılan 17 bin 994 şikayetin yüzde 21’i yüksek faturalarla ilgili oldu. Mobil sektörde en fazla şikâyete konu olan husus faturalandırmaya ilişkin olup 2023 dördüncü çeyreği itibarıyla söz konusu şikâyetler, şikâyet edilen ilk beş husustaki toplamın yüzde 31.3’ünü oluşturuyor.

Uydu platformları ile ilgili yapılan 12 bin 813 şikâyetin yüzde 23’ü de yanlış ve eksik bilgilendirmeleri kapsıyor. Kablolu TV ile ilgili memnuniyetsizliklerin yüzde 36’sı da bağlantı ve hizmet kalitesiyle ilgili olurken sabit telefon hizmetlerindeki şikâyetlerin de yüzde 40’ı abonelik işlemleriyle ilgili oldu.

HAKINIZI ARAYIN

2023 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla bir milyon abone başına ortalama olarak internet servis sağlayıcılığı hizmetine yönelik 1219, uydu platform hizmetlerine yönelik 678, Kablo TV hizmetlerine yönelik 252, mobil hizmetlere yönelik 195 ve sabit telefon hizmetlerine yönelik 167 tüketici şikâyeti geldi. Tüketici birliklerine göre mağduriyet konusunda hak arama süreçleri tüketici tarafından işletilmeli. Mevcut hukuk düzeni tüketicilerin haklarını ararken başvuru yapacakları tüketici hakem heyeti, tüketici mahkemeleri gibi mercilerde ücretsiz ve hızlı şekilde karar çıkması ilkesine dayanıyor. Yani tüketici hakkını ararken yapacağı hukuki girişimler için herhangi bir ücret ödemiyor. Yine illerde ve birçok ilçedeki ticaret il müdürlüklerinde bulunan tüketici hakem heyetlerine şahsen başvuru yapılabildiği gibi e-Devlet üzerinden de tüketici hakem heyetlerine başvuru olanağı bulunuyor.