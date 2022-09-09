Elon Musk, Apple ile Starlink özelinde görüştüklerini duyurdu
Tesla, SpaceX CEO’su ve dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Apple ile yeni uydu üzerinden bağlantı sağlayan acil SOS özelliği özelinde görüştüklerini söyledi.
Apple yeni iPhone 14 ailesini tanıttığında ‘uydu bağlantısı’ özelliği ile dikkat çekmeyi başardı. Halihazırda Türkiye’de kullanılmayan ve kısa bir dönemde de kullanmayı pek göremeyeceğimiz bu özellik, telefonların çekmediği durumda hayat kurtarması için tasarlandı.
İlerleyen dönemde Apple ve Starlink iş birliği gelebilir
iPhone’ları satın aldıktan sonra yaklaşık iki yıl boyunca kullanıcıların kullanabileceği bu özellik için Apple, Globalstar uydularına güveniyor. Şirketin şu anda 24 farklı alçak dünya yörüngesine konumlanmış uydusu var.
Elon Musk da Apple ile görüşmesi hakkında Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı: ‘’Apple ile Starlink bağlantısı hakkında bazı umut verici görüşmeler yaptık. iPhone ekibi kesinlikle süper akıllı”
Apple ve SpaceX arasındaki bu görüşmenin sonucunda ne gibi bir iş birliği çıkar bilmiyoruz ancak ilerleyen dönemde detaylar belli olacak.
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