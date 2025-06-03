Elon Musk’ın yeni uygulaması XChat nasıl olacak?

Elon Musk uzun bir süredir mesajlaşma ve görüntülü konuşma uygulamalarının güvenli olmadığına yönelik eleştiriler yapıyordu. Üzerinde çalışılan ve çok güvenli olduğu söylenen yeni uygulamasını tanıtan Musk, uçtan uca şifreleme ve kaybolan mesajlar gibi klasik WhatsApp özelliklerine sahip olacak.

XCHAT HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAK?

Elon Musk'ın aktardığına göre XChat, X'teki direkt mesajlar özelliğinin yerine geçecek ve kullanıcılara güvenli bir iletişim kanalı sağlayacak. Dosya paylaşımı yapmaya da imkan tanıyacak olan uygulamada klasik olarak görüntülü ve sesli konuşma gibi özellikler de yer alacak.

XChat'in ilk etapta bazı kullanıcılara açıldığı ancak ilerleyen günlerde tüm kullanıcılara sunulacağı belirtildi.

Uzun süredir X'teki DM'lerde beklenen bir özellik olan uçtan uca şifreleme özelliği söylenene göre yeni bir mimari üzerinde geliştirilmiş. Çünkü daha önce benzer bir özellik ücret ödeyen abonelere gelmiş olsa da istendiği gibi işlememişti.