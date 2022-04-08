Elon Musk, 'insansı robot' için tarih verdi
Dünyanın en zengin iş insanlarından, Tesla'nın CEO'su Elon Musk, geçen yıl A Day etkinliğinde bahsettiği insansı robot projesi Tesla Optimus için üretim tarihi açıkladı. Tesla Cyber Rodeo etkinliğinde Musk, ilk versiyon için bir üretim zaman çizelgesi sundu.
İnsansı robot teknolojileri, henüz yeteri kadar gelişmese de
birçok şirket bu konu üzerine yoğunlaşmış durumda. Elon Musk, genel işlevleri
yerine getirebilecek insansı robot projesi Tesla Optimus için tarih verdi.
Elon Musk, geçen yıl A Day etkinliğinde Tesla Bot projesini
duyurdu. Musk, şirketin otonom teknoloji geliştirmesinden elde edilen ve mevcut
işlerde kullanılan parçalardan yararlanılarak yapacaklarını açıkladı.
PROJE RESMEN BAŞLADI
ShiftDelete’in haberine göre; geçen yıl öncelikli bir proje
olarak görünmese de, bugünden insansı robot teknolojileri için ciddi bir
çalışma yürütüleceği açıklandı. Musk, projenin üretim aşaması için zaman
çizelgesi oluşturduklarını ifade etti.
Projenin çalışmalarına başladıklarını belirten Musk, gelecek yıl üretime geçirmeyi planladıklarını söyledi. Şirket, geçen yıl projeyi duyurduğunda 2022’nin sonlarına doğru insansı robotun prototipini hazır hale getireceklerini duyurdu.
Tesla Cyber ??Rodeo etkinliğinde Musk, ilk versiyon için bir üretim
zaman çizelgesi sundu.
Konu hakkında açıklama yapan Musk, “Ekonominin ne olduğu konusundaki
fikrimizi alt üst edecek. Temelde insanların yapmak istemediği her şeyi
yapabilecek. Bolluk çağını getireceğine inanıyoruz. Bunu hayal etmek zor
olabilir, ancak Optimus’un geliştiğini gördüğünüz gibi güvenilirliğinden de
emin olacaksınız” dedi.
YAPAY ZEKA GERÇEĞE DÖNÜŞEBİLİR
Birkaç ay içerisinde projeye ilginin artacağını belirten
Musk, Tesla’nın insansı robot projesi aracılığıyla Yapay Genel Zekayı (AGI)
gerçeğe dönüştürmede rol oynayabileceğini söyledi. Ayrıca Tesla’nın yapay zeka
direktörü Andrej Karpathy, “Tesla Bot’un en güçlü AI geliştirme platformu olma
yolunda olduğuna inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.
2023 YILI İÇİNDE ÜRETİME GİRECEK
Daha önce Tesla Bot adı verilen insansı robot, Tesla Optimus
projesi adı altına yer alıyor ve gelen son bilgilere göre 2023 içerisinde
üretime giriyor. Robot için uzun süredir işe alımlar yapılıyor ve ciddi şekilde
gizli çalışmalar yürütülüyor ancak 2023 yılında üretim biraz fazla iyimser
görünüyor.
LOG’un aktardığı habere göre; eğer 2023 hedefi tutarsa ilk prototipin 2022 içerisinde karşımıza çıkma ihtimali olan insansı robot, bilindiği kadarıyla tekrar eden sıkıcı görevleri yerine getirmesi için tasarlanıyor, gelişmiş yapay zekâ sistemleri üzerine kuruluyor ve ilk bilgilere göre 60 kg ağırlıkta.
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