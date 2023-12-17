Elon Musk katıldığı etkinlikte ilginç açıklamalarda bulundu

Yayınlanma: 17.12.2023 - 00:00

Güncelleme: 17.12.2023 - 00:52

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İtalya’da koalisyon hükümetinin büyük ortağı, aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri (FdI) Partisi tarafından düzenlenen siyasi etkinliğe bugün İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve milyarder girişimci Elon Musk da katıldı.

Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki partinin ‘Atreju’ isimli geleneksel etkinliği bu yıl ‘Hoş döndün İtalyan gururu’ sloganıyla düzenlendi.

1998’den beri yapılan Atreju, ismini Meloni ve çevresinin başlıca kültürel referanslarından olan fantezi türü edebiyattan, ‘Bitmeyecek Öykü’ romanındaki karakterden alıyor. Etkinlik, göçten Avrupa Birliği’ne, İtalyan mutfağının korunmasına kadar bir dizi başlıktaki toplantılarla partinin manifestosu işlevi görüyor.

“Bin çan kulesi, yirmi bölge, bir ulus”, “Göç, sınırların savunulması”, “Ulusun kalbi: Aile için yeni bir ilkbahar” gibi başlıklarla toplantılar, konuşmalar yapılıyor.

Atreju’nun ‘Vatanseverin sesi’ isimli gazetesinin baş sayfasında İtalya’nın yanı sıra İsrail ve Ukrayna’nın bayrakları da dikkat çekiyor.

Musk: Yasa dışı göçü durdurmalıyız

'Sağın festivali' de denilen etkinlikte Cumartesi günü konuşan Elon Musk, yasa dışı göç karşıtı mesajlarla İtalyan hükümetine yakın bir duruş sergiledi.

“Yasal göçten yanayım” diyen Musk, ‘çok çalışmak isteyen, dürüst, ülkeye ve ekonomiye katkı sağlayacak, entegre olmaya açık’ insanların göçmen olarak kabul edilmesi gerektiğini savundu. Yasa dışı göçte ise herhangi bir filtre olmadığını ve ülkeye kimin girdiğinin belirlenemediğini belirterek “Yasa dışı göçü durdurmalıyız” diye konuştu.

Öte yandan nüfus kaybının ve iş gücünde azalmanın risklerine vurgu yapan Musk İtalyanlara “Lütfen daha fazla İtalyan yapın” diye seslendi.

Musk, insanlığın geleceği için riskler arasında düşen doğum oranlarını, nükleer savaş riskini ve yapay zekayı da saydı. Yapay zekayı iki ucu sivri bir kılıca benzeten Musk, “Sihirli cin gibi. Ve bu hikayelerin de sonu her zaman iyi bitmeyebiliyor. Ne dilediğinize dikkat etmelisiniz. İhtiyatlı olmalıyız” dedi.

Çince’de kullanılan ‘İlginç zamanlarda yaşayasın’ deyişini hatırlatan Musk, “Bence en ilginç zamanda yaşıyoruz” yorumunu yaptı.

Musk’ın konuşması defalarca alkışlarla bölündü.

Rama: Papa solun lideri

Elon Musk’ın yanı sıra etkinliğe katılan diğer yabancı isimler de göç gibi konularda İtalyan Başbakanı’na yakınlıklarıyla dikkat çekiyor.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, geçen ay Meloni ile bir göç anlaşması imzalamıştı. Bu anlaşmayla İtalya’nın denizden kurtarılan göçmenlerin bir kısmını, sığınma başvuruları sonuçlanana kadar Arnavutluk’ta kurulacak merkezlere göndermesi planlanıyor. Her iki ülkede de muhalefetin itirazlarıyla karşılaşan anlaşma hafta içinde Arnavutluk Anayasa Mahkemesi tarafından incelemeye alınmıştı.

Edi Rama bugün Atreju’daki konuşmasında bu anlaşmayı savundu. İtalya’da sol muhalefetin plana ‘Guantanamo’ ve ‘toplama kampı’ benzetmesi yapmasını eleştiren Rama, bu benzetmenin bu kampların mağdurlarına saygısızlık teşkil ettiğini öne sürdü.

Vatikan’a yakın Castel Sant’Angelo isimli kalenin bahçesinde düzenlenen etkinlikte Rama, Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco için de "Avrupa’da ve dünyada solun en büyük ve tartışmasız lideri" yorumunu yaptı.

Sunak-Meloni yakınlığı

Reuters Meloni ve Sunak

Atreju’ya katılması beklenen bir diğer lider de İngiltere Başbakanı Rishi Sunak. İtalya ve İngiltere başbakanları özellikle göç konusunda benzer politikaları savunuyor. Sunak da İngiltere’ye sığınma başvurusu yapanların Ruanda’ya gönderilmesini ve başvurularının bu ülkede değerlendirilmesini amaçlıyor.

Her ikisi de Ekim 2022’de iktidara gelen Meloni ile Sunak arasında, uluslararası basında ‘siyasi ruh eşleri’ diye nitelenmelerine yol açan bir yakınlık bulunuyor.

Brexit sonrası Avrupa Birliği içinde yakın ilişki içinde olabileceği bir lider arayışında olan İngiliz hükümetinin, göç gibi konularda yakın görüşlere sahip olduğu Meloni’de doğal bir müttefik bulduğu yorumu yapılıyor. Sunak da bu yakınlığı, "İngiltere ve İtalya'nın değerleri çok uyumlu" sözleriyle açıklamıştı.

Sunak ve Meloni geçen Ekim’de yasa dışı göçe karşı ortak bir makale de yazmış, "Bakış açılarımız ve hedeflerimiz aynı. Bugün Avrupa'da en yakın iki dostuz" demişlerdi.

Sunak’ın geçen ay İngiltere’de düzenlediği yapay zeka ve güvenlik temalı bir toplantıya katılan tek G7 lideri Meloni olmuştu. Aynı toplantıya Elon Musk da katılmıştı.

İtalyan aşırı sağının Atreju etkinliğine geçmiş yıllarda katılan uluslararası liderler arasında ise Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve eski ABD Başkanı Donald Trump’un danışmanı Steve Bannon da yer alıyor.