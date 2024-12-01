Elon Musk, OpenAI'ın kar amacı gütmesini istemiyor! Yasal süreci başlattı

Yayınlanma: 01.12.2024 - 23:30

Güncelleme: 01.12.2024 - 23:30

Elon Musk'ın kısa bir süre önce OpenAI yapısındaki değişiklik sebebiyle yasal adımlar attığını öğrenmiştik. Kar amacı gütmeyen yapıya sahip olarak kurulan OpenAI, yıllar içinde özellikle ChatGPT devriminden sonra bu amaçtan uzaklaşmaya yönelik kararlar almaya başladı.

OPENAI VE ELON MUSK ARASINDAKİ SÜREÇ

OpenAI yöneticileri, insan seviyesinde veya daha üstün bir yapıya sahip Yapay Genel Zeka'yı yani AGI geliştirmenin maliyetlerinin milyarlarca doları bulacağını bu sebeple gerekli kaynak ve destekleri alabilmek amacıyla kar amacı güden bir yapıya geçmeleri gerektiğini düşünüyor.

Bu tarz açıklamalarla gündeme gelen OpenAI, Elon Musk'ın ilk yatırımcılarından biri olduğu şirkete yönelik yasal işlemler başlatmasına neden oldu. Sam Altman'ın başında olduğu OpenAI, kurumsal yapısını değiştirmeye hazırlanıyor.

Elon Musk ise, orijinal sözleşme kurallarını ihlal eden şirketin, ticari dönüşümünü ihanet olarak yorumluyor. Musk, bu bağlamda daha önce şirkete iki dava açmıştı. Bunlara yenisini ekleyen Musk ve ekibi, OpenAI'ın kar amacı güden bir şirkete dönüşmesinin önüne geçmek için ihtiyati tedbir kararının alınmasını talep etti.