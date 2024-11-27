OpenAI, iPhone'a özel kestirme yayınladı

Yayınlanma: 27.11.2024 - 18:28

Güncelleme: 27.11.2024 - 18:28

OpenAI, kendi arama motoru SearchGPT için çalışmalarını sürdürüyor. iPhone'a eklenen SearchGPT kestirmesi, kullanıcıların kolay bir şekilde yapay zeka destekli arama yapmasına olanak sağlayacak. Temmuz ayında SearchGPT adındaki arama motorunu duyuran şirket, direkt Google alternatifi olmayı amaçlamıyor ancak önemli bir rakip olduğunu belirtiyor.

SEARCHGPT KOLAYCA ULAŞILABİLİR OLACAK

Eklenen kestirme sayesinde kullanıcılar SearchGPT'den aramalarını çok daha pratik bir şekilde yapabilecek. Bu kestirme, telefonlarını İngilizce kullananlar için ''Open SearchGPT'' ya da “SearchGPT’yi aç” olarak kullanılabiliyor ve tek bir dokunuşla ChatGPT'nin web üzerinden arama özelliğini açmayı yarıyor.

SearchGPT, ücret ödeyen ChatGPT kullanıcılarına açık bir özellik, eğer bu arama özelliğini kullanmak istiyorsanız Plus ve Teams abonesi olmanız gerekiyor.