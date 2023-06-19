Elon Musk, Starship roketinin fırlatılması için tarih açıkladı

Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in ilk fırlatmasında başarısız olan Starship roketinin ikinci fırlatlama denemesi için tarih açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2023 - 10:26
Elon Musk, Starship roketinin fırlatılması için tarih açıkladı
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Daha önce pek çok kez başarılı işlere imza atan SpaceX'in roketi Starship, en son infilak etmesiyle gündeme gelmişti. Bir şekilde başarılı görülen bu olayın ardından ikinci fırlatılma denemesi için tarih açıklandı. 

ROKETİN İKİNCİ FIRLATILMA DENEMESİ İÇİN DAHA ZAMAN VAR 

Şirketin CEO'su Elon Musk, Twitter üzerinden gelen bir soru üzerine ikinci fırlatma denemesinin 6 ila 8 hafta içinde yapılacağını söyledi.

SpaceX'in bu denemeleri ise NASA gibi kurumların da ilgisini çekiyor. Zira SpaceX ve NASA, Artemis 3 görevi için iş birliği yapıyor. 2025 yılında NASA'nın gerçekleştirmeyi planladığı Ay'a insanlı iniş planlarında -aksi bir karar olmazsa- Starship roketleri tercih edilecek. Bu sebeple roketin başarılı görevlere imza atması özellikle 2025 yılında gerçekleşecek Artemis 3 için önemli.


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