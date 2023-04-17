İlk kez oluyor: SpaceX Starship'i saatler sonra fırlatacak

SpaceX, dünyanın en güçlü roketini fırlatacak. 17 Nisan (bugün) Türkiye saatiyle 18.30'da Starship uzay roketinin ilk tam kalkış denemesi yapılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2023 - 09:52
İlk kez oluyor: SpaceX Starship'i saatler sonra fırlatacak
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SpaceX uzun zamandır ilk tam Starship kalkış denemesi ile gündemdeydi. Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX, dünyanın en güçlü roketi olan Starship’i uzaya göndermeye hazırlanıyor. 

STARSHIP BUGÜN GÖNDERİLİYOR

Açıklandığı kadarıyla bir aksilik olmazsa 17 Nisan 18.30'da kalkış denemesi yapılacak.

 

Resmi onay alan kalkış denemesi için Elon Musk da paylaşım yaptı. 16 Nisan'da yaptığı paylaşımda "kalkış denemesi yarın" diyerek duyuruyu yapmış oldu. SpaceX'in resmi açıklamasında ise ekiplerin Starship'in ilk uçuş denemesi için son kontrolleri ve hazırlıkları yaptığı, hava muhalefeti olmazsa da uzaya gönderileceğinin altını çizdi.

Elon Musk daha önce de konu hakkında, ' başarı belki, heyecan garanti' demişti. 


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