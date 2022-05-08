Elon Musk, 'tamamız yok olacağız' dedi, kurtuluş yolunu açıkladı
Tesla'nın CEO'su ve teknolojide dünyanın sayılı isimleri arasında yer alan Elon Musk, insanlığın olası bir kitlesel yok oluşta yüzde 100 yok olacağını açıkladı. Musk, tek kaçışın başka gezegenlere yerleşmek olduğunu ifade etti.
Teknoloji alanında dünyanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Tesla'nın CEO'su Elon Musk'tan kitlesel yok oluşla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.
Sık sık açıklamaları nedeniyle gündem olan Musk, bir kez daha bomba etkisi yaratacak ifadeler kullandı.
"YÜZDE 100'ÜMÜZ YOK OLACAĞIZ"
Musk, olası bir kitlesel yok oluşta insanlığın hayatta kalamayacağını belirterek, "Kitlesel yok oluşta insanlığın yüzde yüzü yok olacak. İnsanların dünyada kalarak kitlesel yok oluştan kaçma imkanları yok" dedi.
TEK KURTULUŞ YOLUNU AÇIKLADI
Musk daha sonra insanların kitlesel yok oluştan kaçmaları için tek çıkış yolunu verdi. Musk, "İnsanlar kitlesel yok oluştan kaçmak istiyorlarsa, başka gezegenlere taşınmak zorundalar" diye konuştu.
Video Haberler
- Tekirdağ'da fabrikada yangın
- Ağabeyini vuran eski MHP milletvekili serbest
- CHP'li Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
- Hırsızın fotoğrafını dükkanın camına astı
- Belgrad Ormanı'na akın ettiler
- Mizaha bile sansür!
- Köpeği araca bağlayıp sürükledi!
- Yol kenarındaki pikaba çarptı: 2 ölü, 6 yaralı
- 5 ay önce çığ altında kaldılar: Cesetleri bulundu
- ‘Ben ondan daha güzelim diye oldu’
En Çok Okunan Haberler
-
- Zafer Partisi'ne gece yarısı operasyonu
- Cezaevinde intihar etti!
- 'İktidara toz kondurmaması...'
- Bir anda yere yığılmıştı: Gülben Ergen'den haber var
- İnce, ikinci turda kime oy vereceğini açıkladı
- AKP'li başkandan 'alkol' açılımı
- Say'dan İmamoğlu'na Fenerbahçe çıkışı
- Meteoroloji'den mayıs ayında kar yağışı uyarısı
- Hande Fırat yazdı sildi
- AKP'nin oy oranını yazdılar