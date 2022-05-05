Bill Gates'den Elon Musk'ın Twitter'ına ilk yorum: 'Daha da kötüleştirebilir'
Wall Street Journall'ın CEO etkinliğine katılan Bill Gates, Elon Musk'ın 44 milyar dolara Twitter'ı satın almasına ilişkin ilk yorumu yaptı. Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Elon Musk'ın Twitter'ı nasıl değiştireceğini bilemediğini söyledi. Gates, "Daha da kötüleştirebilir" dedi.
Bill Gates, Elon Musk'ın 44 milyar dolara Twitter'ı satın almasına ilişkin "Elon Musk'ı asla küçümsememeliyiz" dedi.
Haber Global'de yer alan habere göre, Gates, Musk'ın SpaceX ve Tesla Motor'daki başarılarını "akıllara durgunluk verici" olarak nitelendirdi. Elon Musk'ın Twitter'da kendisi hakkında yaptığı şakaların onu rahatsız etmediğini söyleyen Gates, Elon Musk'ın Twitter'daki hedefinin ise ne olduğunu anlayamadığını dile getirdi.
Elon Musk, geçtiğimiz günlerde attığı bir tweette, Twitter'ın normal kullanıcılar için her zaman ücretsiz olacağını söylerken, şirketler ve medya kuruluşları için cuzi bir ücretli olabileceğini söylemişti.
Video Haberler
- Çocuklarını eve kilitledi, cezaevindeki eşine gitti!
- Karakoldaki dayağa 'haksız tahrik' indirimi istendi
- Beyoğlu’nda düzensiz göçmen operasyonu
- Camiden şamdan çalan hırsız yakalandı
- Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 çocuk öldü, 7 ki
- Çocukları darbedip bodruma kilitlediler
- Eyüpsultan’da raylara giren otomobile tramvay çarptı.
- 'Sessiz İstila' yorumu: Irkçı değilim
- Şırnak'ta kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetler
- Yolun ortasında aracın kapısı açıldı, çocuk yola düştü!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bank Asya’dan kredi alıp da üstüne yatmamış gibi...'
- Sigara fiyatlarına büyük zam!
- ABB harekete geçti: Sona eriyor
- Büyük zamlar yolda!
- İki yılda, bir uçak bile inmedi
- 'Erdoğan her an kararnameyi açıklayabilir'
- Fed faiz kararını açıkladı: 22 yıl sonra bir ilk!
- 'Olası adaylar için kapı kapandı'
- 'Son kararı Erdoğan verecek'
- Gülhane Parkı'ndaki görüntüler gündem oldu