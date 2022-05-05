Bill Gates'den Elon Musk'ın Twitter'ına ilk yorum: 'Daha da kötüleştirebilir'

05 Mayıs 2022 Perşembe, 10:58

Bill Gates, Elon Musk'ın 44 milyar dolara Twitter'ı satın almasına ilişkin "Elon Musk'ı asla küçümsememeliyiz" dedi.

Haber Global'de yer alan habere göre, Gates, Musk'ın SpaceX ve Tesla Motor'daki başarılarını "akıllara durgunluk verici" olarak nitelendirdi. Elon Musk'ın Twitter'da kendisi hakkında yaptığı şakaların onu rahatsız etmediğini söyleyen Gates, Elon Musk'ın Twitter'daki hedefinin ise ne olduğunu anlayamadığını dile getirdi.

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde attığı bir tweette, Twitter'ın normal kullanıcılar için her zaman ücretsiz olacağını söylerken, şirketler ve medya kuruluşları için cuzi bir ücretli olabileceğini söylemişti.