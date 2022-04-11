Elon Musk, Twitter Yönetim Kurulu'na girmeyecek
Geçen hafta Twitter'ın en büyük hissedarı olan dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, şirketin yönetim kuruluna girmeme kararı aldı. Musk'ın kararını, Twitter'ın CEO'su Parag Agrawal kamuoyuna duyurdu.
Geçen hafta Twitter'ın en büyük hissedarı olan dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, şirketin yönetim kuruluna girmeme kararı aldı.
Elon Musk'ın kararını, Twitter'ın CEO'su Parag Agrawal kamuoyuna duyurdu.
Parag Agrawal, Twitter hesabından yaptığı duyuruda, Musk'ın neden yönetim kurulunda olmayacağını açıklamadı.
Agrawal, Musk'ın katkılarına açık olduklarını kaydetti.
Tesla ve SpaceX'in CEO'su olan Elon Musk geçen hafta Twitter'ın hisselerinden yüzde 9,2'sini satın aldığını açıklamıştı.
Elon Musk böylece şirkette Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den dört kat fazla hisseye sahip olmuştu.
Musk'ın kararı sonrası Twitter hisseleri yüzde 25 değer kazanmıştı.
Twitter'ı aktif şekilde kullanan Musk'ın platformda 80 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.
Musk geçen ay ise Twitter'ın ifade özgürlüğüne yönelik yaklaşımından dolayı yeni bir sosyal medya platformu kurmayı ciddi şekilde düşündüğünü söylemişti.
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