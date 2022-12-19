Elon Musk'ın 'Twitter başkanlığından istifa etmeli miyim?' anketi sonuçlandı: Katılımcıların yarısından fazlası 'görevi bırak' dedi
Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın, Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda başlattığı ankette kullanıcıların çoğunluğu istifa etmesi yönünde oy verdi. Musk'ın anketinde 17 milyon 500 binden fazla kişi oy kullandı.
Popüler sosyal medya platformu Twitter'ı satın aldığı günden bu yana çalışanlar ve reklam verenler başta olmak üzere birçok çevre ile sorun yaşayan Elon Musk'ın başlattığı anket sona erdi.
Musk, "Twitter'ın başındaki kişi olarak istifa etmeli miyim? Bu anketin sonuçlarına uyacağım" paylaşımında bulunmuştu.
Musk'ın anketinde 17 milyon 500 binden fazla kişi oy kullandı.
YÜZDE 57 'GÖREVİ BIRAK' DEDİ
Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 57,5'i Musk'ın ayrılması, 42,5'i ise devam etmesi yönünde tercihini ortaya koydu.
Musk, anketi başlattığı tweetinde çıkan sonucu kabul edeceğini belirtmiş, sonraki bir paylaşımında da "Ne dilediğine dikkat et çünkü onu elde edebilirsin" ifadesini kullanmıştı.
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