Erdoğan ve Elon Musk Katar'da bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kupası finali için gittiği Katar'da ABD'li iş insanı, Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk ile bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
18 Aralık 2022 Pazar, 23:25
Erdoğan ve Elon Musk Katar'da bir araya geldi
Abone Ol google-news

Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine gittiği Doha'da, konuk devlet ve hükümet başkanları ile 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katıldı.

Daha sonra Lusail Stadyumu'nda oynanan Arjantin-Fransa final maçını seyreden Erdoğan, Tesla, SpaceX ve Twitter'ın sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk'la da bir süre sohbet etti.


elon musk Erdoğan katar

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler