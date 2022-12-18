Erdoğan ve Elon Musk Katar'da bir araya geldi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kupası finali için gittiği Katar'da ABD'li iş insanı, Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk ile bir araya geldi.
Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine gittiği Doha'da, konuk devlet ve hükümet başkanları ile 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katıldı.
Daha sonra Lusail Stadyumu'nda oynanan Arjantin-Fransa final maçını seyreden Erdoğan, Tesla, SpaceX ve Twitter'ın sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk'la da bir süre sohbet etti.
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