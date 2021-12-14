Elon Musk’tan yeni adım: Karbondioksiti toplayacak

14 Aralık 2021 Salı, 15:18

Elon Musk karbon emisyonundan faydalanarak iklim değişikliğine pozitif katkı çalışmalarına bir yenisini ekledi.

Musk Twitter’dan yaptığı duyuruda SpaceX’in atmosferden karbondioksit toplayarak roket yakıtına dönüştürmek için çalışmalara başlayacağını duyurdu.

Space Exploration Technologies Corp. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Musk, duyuruyu 13 Aralık’ta Time dergisi tarafından yılın kişisi seçilmesinin hemen ardından yaptı.

“SpaceX atmosferdeki CO2’yi alıp roket yakıtına dönüştürecek bir çalışma başlatacak” ifadesini kullanan Musk, paylaşımının devamında uzay yolculuklarında karbondioksit kullanmanın “Mars yolculuğu için de önemli olacağını” belirtti.

Musk'ın duyurduğu program yeni ve yeterince test edilmemiş bir teknoloji olarak tanımlanan karbon yakalama teknolojisine dayanıyor.

-BloombergHT