En çok kazandıran yazılım dilleri belli oldu

Binlerce yazılımcının katıldığı 'Stack Overflow' anketinin sonuçlarına göre en çok kazandıran yazılım dili 106 bin 644 dolar ile Clojure oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.06.2023 - 14:08
En çok kazandıran yazılım dilleri belli oldu
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Yazılım ve kodlama dünyasında kariyer yapmak isteyenlerin ilk tercihi iş imkanı fazla olan yazılım dilleri oluyor. Aynı zamanda hangi yazılım dilinin ne kadar kazandırdığı da insanlar tarafından merak ediliyor.

37 bin 960 yazılımcının katılımıyla 'Stack Overflow' adlı bir anket oluşturuldu. Anket kapsamında yıllık en çok kazandıran yazılım dilleri listelendi.

Listenin birinci sırasında yıllık 106 bin 644 dolar ile Clojure adlı yazılım dili yer aldı. En popüler yazılım dili ise JavaScript oldu. Ancak JavaScript 65 bin 580 dolar ile en çok para kazandıran yazılım listesinin sonlarında yer aldı.

EN ÇOK KAZANDIRAN YAZILIM DİLLERİ

Araştırmaya göre sırasıyla JavaScript, HTML/CSS, SQL, Python ve TypeScript en popüler yazılım dilleri oldu. Ancak bu dillerin ortalama yıllık kazançlarının 60-70 bin dolar bandında seyrettiği görüldü.

Sıralamaya göre dolar bazında en çok kazandıran yazılım dilleri şöyle:

# YAZILIM DİLİ KAZANDIRDIĞI RAKAM
1 Clojure 106 bin 644 dolar
2 Erlang 103 bin dolar
3 F# 95 bin 526 dolar
4 LISP 95 bin dolar
5 Ruby 93 bin dolar
6 Elixir 92 bin 959 dolar
7 Scala 92 bin 780 dolar
8 Perl 90 bin 73 dolar
9 Go 89 bin 204 dolar
10 Rust 82 bin 47 dolar
11 OCaml 86 bin 948 dolar
12 Groovy 85 bin 320 dolar
13 Crystal 84 bin 690 dolar
14 Objective-C 83 bin 165 dolar
15 Bash/Shell 81 bin 666 dolar
16 Haskell 80 bin 250 dolar
17 Fortran 80 bin dolar
18 Lua 79 bin 568 dolar
19 Swift 78 bin 468 dolar
20 PowerShell 78 bin 84 dolar
21 Julia 77 bin 966 dolar
22 APL 75 bin 932 dolar
23 COBOL 75 bin 592 dolar
24 Assembly 75 bin dolar
25 Python 71 bin 105 dolar
26 Solidity 70 bin 368 dolar
27 TypeScript 70 bin 276 dolar
28 C# 69 bin 516 dolar
29 Kotlin 69 bin 318 dolar
30 SQL 69 bin 108 dolar
31 C++ 68 bin dolar
32 R 67 bin 734 dolar
33 C 67 bin 186 dolar
34 JavaScript 65 bin 580 dolar
35 Java 64 bin 572 dolar
36 SAS 64 bin 243 dolar
37 Delphi 63 bin 984 dolar
38 HTML/CSS 63 bin 984 dolar
39 VBA 62 bin 328 dolar
40 MATLAB 57 bin 588 dolar
41 PHP 50 bin 469 dolar
42 Dart 43 bin 724 dolar

 


Yazılım En çok kazandıran JavaScript

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