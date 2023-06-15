En çok kazandıran yazılım dilleri belli oldu
Binlerce yazılımcının katıldığı 'Stack Overflow' anketinin sonuçlarına göre en çok kazandıran yazılım dili 106 bin 644 dolar ile Clojure oldu.
Yazılım ve kodlama dünyasında kariyer yapmak isteyenlerin ilk tercihi iş imkanı fazla olan yazılım dilleri oluyor. Aynı zamanda hangi yazılım dilinin ne kadar kazandırdığı da insanlar tarafından merak ediliyor.
37 bin 960 yazılımcının katılımıyla 'Stack Overflow' adlı bir anket oluşturuldu. Anket kapsamında yıllık en çok kazandıran yazılım dilleri listelendi.
Listenin birinci sırasında yıllık 106 bin 644 dolar ile Clojure adlı yazılım dili yer aldı. En popüler yazılım dili ise JavaScript oldu. Ancak JavaScript 65 bin 580 dolar ile en çok para kazandıran yazılım listesinin sonlarında yer aldı.
EN ÇOK KAZANDIRAN YAZILIM DİLLERİ
Araştırmaya göre sırasıyla JavaScript, HTML/CSS, SQL, Python ve TypeScript en popüler yazılım dilleri oldu. Ancak bu dillerin ortalama yıllık kazançlarının 60-70 bin dolar bandında seyrettiği görüldü.
Sıralamaya göre dolar bazında en çok kazandıran yazılım dilleri şöyle:
|#
|YAZILIM DİLİ
|KAZANDIRDIĞI RAKAM
|1
|Clojure
|106 bin 644 dolar
|2
|Erlang
|103 bin dolar
|3
|F#
|95 bin 526 dolar
|4
|LISP
|95 bin dolar
|5
|Ruby
|93 bin dolar
|6
|Elixir
|92 bin 959 dolar
|7
|Scala
|92 bin 780 dolar
|8
|Perl
|90 bin 73 dolar
|9
|Go
|89 bin 204 dolar
|10
|Rust
|82 bin 47 dolar
|11
|OCaml
|86 bin 948 dolar
|12
|Groovy
|85 bin 320 dolar
|13
|Crystal
|84 bin 690 dolar
|14
|Objective-C
|83 bin 165 dolar
|15
|Bash/Shell
|81 bin 666 dolar
|16
|Haskell
|80 bin 250 dolar
|17
|Fortran
|80 bin dolar
|18
|Lua
|79 bin 568 dolar
|19
|Swift
|78 bin 468 dolar
|20
|PowerShell
|78 bin 84 dolar
|21
|Julia
|77 bin 966 dolar
|22
|APL
|75 bin 932 dolar
|23
|COBOL
|75 bin 592 dolar
|24
|Assembly
|75 bin dolar
|25
|Python
|71 bin 105 dolar
|26
|Solidity
|70 bin 368 dolar
|27
|TypeScript
|70 bin 276 dolar
|28
|C#
|69 bin 516 dolar
|29
|Kotlin
|69 bin 318 dolar
|30
|SQL
|69 bin 108 dolar
|31
|C++
|68 bin dolar
|32
|R
|67 bin 734 dolar
|33
|C
|67 bin 186 dolar
|34
|JavaScript
|65 bin 580 dolar
|35
|Java
|64 bin 572 dolar
|36
|SAS
|64 bin 243 dolar
|37
|Delphi
|63 bin 984 dolar
|38
|HTML/CSS
|63 bin 984 dolar
|39
|VBA
|62 bin 328 dolar
|40
|MATLAB
|57 bin 588 dolar
|41
|PHP
|50 bin 469 dolar
|42
|Dart
|43 bin 724 dolar
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