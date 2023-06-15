En çok kazandıran yazılım dilleri belli oldu

Yayınlanma: 15.06.2023 - 14:08

Güncelleme: 15.06.2023 - 14:14

Yazılım ve kodlama dünyasında kariyer yapmak isteyenlerin ilk tercihi iş imkanı fazla olan yazılım dilleri oluyor. Aynı zamanda hangi yazılım dilinin ne kadar kazandırdığı da insanlar tarafından merak ediliyor.

37 bin 960 yazılımcının katılımıyla 'Stack Overflow' adlı bir anket oluşturuldu. Anket kapsamında yıllık en çok kazandıran yazılım dilleri listelendi.

Listenin birinci sırasında yıllık 106 bin 644 dolar ile Clojure adlı yazılım dili yer aldı. En popüler yazılım dili ise JavaScript oldu. Ancak JavaScript 65 bin 580 dolar ile en çok para kazandıran yazılım listesinin sonlarında yer aldı.

EN ÇOK KAZANDIRAN YAZILIM DİLLERİ

Araştırmaya göre sırasıyla JavaScript, HTML/CSS, SQL, Python ve TypeScript en popüler yazılım dilleri oldu. Ancak bu dillerin ortalama yıllık kazançlarının 60-70 bin dolar bandında seyrettiği görüldü.

Sıralamaya göre dolar bazında en çok kazandıran yazılım dilleri şöyle: