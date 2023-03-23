AirDrop’a Xiaomi Oppo ve Vivo’dan rakip yazılım!

Apple’ın Bluetooth benzeri bir yapıda olan AirDrop sistemi sayesinde cihazlar arası dosya aktarımı sağlanıyor. Bluetooth’a göre daha hızlı ve güvenli olan sistem kullanıcıların yoğun ilgisini görüyor. Bunun farkında olan Xiaomi, Oppo ve Vivo kendi sistemini getirmeye karar verdi.