AirDrop’a Xiaomi Oppo ve Vivo’dan rakip yazılım!

Apple’ın cihazlar arası dosya transferi programını AirDrop’a rakip geliyor. Vivo, Xiaomi ve Oppo ortaklığıyla yapılmaya başlanan programın ayrıntılar ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 10:37
AirDrop’a Xiaomi Oppo ve Vivo’dan rakip yazılım!
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Apple’ın Bluetooth benzeri bir yapıda olan AirDrop sistemi sayesinde cihazlar arası dosya aktarımı sağlanıyor. Bluetooth’a göre daha hızlı ve güvenli olan sistem kullanıcıların yoğun ilgisini görüyor. Bunun farkında olan Xiaomi, Oppo ve Vivo kendi sistemini getirmeye karar verdi.  

Üç büyük Çinli teknoloji şirketinin ortaklığı ile yapılacak olan sistem, 20 MBps hıza kadar transfer imkanı tanıyacak. Üç markanın bütün cihazlarından kullanıcılar istedikleri gibi dosya aktarabilecek. 

Yeni gelen özellik şimdilik Çin dışında devreye sokulmadı. Ancak ilerleyen zamanlarda özelliğin farklı ülkelere de gelmesi bekleniyor.


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