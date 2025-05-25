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En çok satılan kablosuz kulaklık markaları açıklandı

En çok satılan kablosuz kulaklık markaları açıklandı

25.05.2025 07:49:00
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Haber Merkezi
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En çok satılan kablosuz kulaklık markaları açıklandı

Dünyanın en çok satılan kablosuz kulaklık markaları açıklandı. Xiaomi beklenmeyen şekilde yükselişe geçti.

Kablosuz kulaklık satışlarını inceleyen pazar araştırma şirketi Canalys, küresel anlamda en çok satan kablosuz kulaklık markalarını açıkladı. Listenin başında 18,2 milyon ile Apple yer alıyor. Onu ikinci sırada 9 milyon satış adedi ile Xiaomi takip ediyor. Samsung'un önüne geçen Xiaomi'nin hemen ardından ise 5,6 milyon ile Samsung geliyor. 

Listede 4,7 milyon satış adedi ile Huawei yer alırken, boAT 3,9 milyon ile beşinci sırada yer alıyor. Diğer markaların pazardaki yeri ise 36,9 milyon adet olduğu açıklandı.

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