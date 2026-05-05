En güçlü Android telefon modelleri belli oldu

5.05.2026 18:01:00
Her ay en güçlü Android telefonlar belirli kıstaslara göre belirleniyor. Nisan ayının en güçlü Android telefonları da bağlamda açıklandı.

AnTuTu her ay en güçlü Android telefonların bir listesini yayınlıyor. Telefonlar, farklı testlere tabi tutuluyor ve performansları ölçülüyor. Burada yüksek performans gösteren telefonlara verilen puanlar listede en üst sıralara çıkmalarını da sağlıyor. 

Her ay yeni onlarca Android telefon tanıtılıyor. Farklı işlemcilere, tasarımlara ve performanslara sahip olan bu telefonlar da farklı kuruluşlar tarafından testlere sokuluyor. AnTuTu da yeni performans sonuçlarını açıkladı. 

Buna göre Red Magic 11 Pro listede ilk sırada kendine yer buluyor. 

Türkiye'de resmi satışı olmayan iQOO 15 ise ikinci sırada yer alıyor. Listede sırasıyla; Poco F8 Ultra, OnePlus 15, Xiaomi 17 Ultra, Galaxy S26 Ultra, Oppo Find X9 Pro, vivo X300 Pro, Xiaomi 17 ve OnePlus Ace 6 modelleri yer alıyor. 

