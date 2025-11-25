En güçlü katlanabilir ekranlı telefonlardan biri Huawei Mate X7 tanıtıldı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.11.2025 19:35:00
Haber Merkezi
Katlanabilir ekranlı telefonlarda güç ve kamera performansının yüksek olması aranmadığı için şirketler buna odaklanmıyordu ancak Huawei, Mate X7 ile güç tarafına direksiyonu kırıyor.

Samsung ve Huawei başta olmak üzere katlanabilir ekranlı telefonlar 'büyük ekran' deneyimine odaklanıyordu. Bu katlanabilir telefonların çoğunlukla tek kamerası oluyor ve o da standart bir lens oluyordu. Ancak Huawei Mate X7 modeliyle 20 GB RAM sunuyor ve performans tarafında da oldukça iddialı görünüyor.

HUAWEI MATE X7 MODELİNİN ÖZELLİKLERİ

Huawei, Mate serisiyle dikkat çekerken yılın en yüksek performans sunması beklenen katlanabilir ekranlı telefonu da tanıtıldı. Telefonun ekranı açıkken 8 inç(iç ekran) ve 2210 x 2416 piksel çözünürlüğe sahip, 120 Hz ekran yenileme hızına ve parlaklığı 2500 nit'e kadar çıkan bir ekranı var.

Dış ekran  ise 6,49 inç 1080 x 2444 piksel, 120 Hz ekran yenileme ve OLED'in yanı sıra 3000 nit'e kadar çıkan parlaklık sunuyor.

Telefonda Kirin 9030 Pro işlemcisi yer alıyor. RAM ise 12 GB, 16 GB ve 20 GB olmak üzere seçeneklere ayrılmış. Depolama tarafı da RAM ile parelel olarak 256 GB, 512 GB ve 1 TB. 

Arka kameralarda iki adet 50 MP kameraya 40 MP kamera eşlik ediyor. Ön kamera iç ekranda 8 MP, dış ekranda ise 8 MP. 

Telefonun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonu 1.830 dolardan başlıyorken, 20 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip versiyon 2 bin 534 dolara kadar çıkıyor. 

Telefonların ön satışı Çin'de başladı 5 Aralık'ta ise küresel pazarda satışa çıkacak. 

