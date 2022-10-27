En iyi ekrana sahip telefonlar açıklandı

27 Ekim 2022 Perşembe, 09:48

Akıllı telefonlar her ne kadar üreticilerinin 'en iyisi bu' sloganlarıyla tanıtılsalar da markalardan bağımsız platformların değerlendirmesinde sonuçlar değişebiliyor. DxOMark da bağımsız olarak akıllı telefonları değerlendiren bir platform.

Platformun yeni açıkladığı verilere göre en iyi ekrana sahip telefonlar belli oldu. Listenin ilk üçünde yer alan telefonların tamamı bu yıl tanıtıldı. İşte listenin tamamı:

EN İYİ EKRANA SAHİP TELEFON: iPHONE 14 PRO MAX OLDU

Farklı değerlendirmelere tabii tutulan akıllı telefonlara bir puan veriliyor ve bu puanlar telefonun performansına karşılıyor geliyor. Ekranın sunduğu renk ve akıcılık dışında okunabilirlik performansını da değerlendiren DxOMark, 149 puan vererek iPhone 14 Pro Max'i birinci seçti. Aynı puanı alan iPhone 14 Pro da hemen 'pro max'in arkasından geldi.

Üçüncü sırada yine bu yıl tanıtılan ve Android tarafta dikkat çekmeyi başaran Pixel 7 Pro var. Google imzalı olan bu cihaz 146 puan almayı başardı. Listenin ilk beşinde tek Android cihaz olan Pixel'i dördüncü sırada 145 puanla iPhone 13 Pro Max, beşinci sırada 144 puala iPhone 13 Pro takip etti.

Listenin tamamı ise şu şekilde:

iPhone 14 Pro Max – 149 puan

iPhone 14 Pro – 149 puan

Google Pixel 7 Pro – 146 puan

iPhone 13 Pro Max – 145 puan

iPhone 13 Pro – 144 puan

Google Pixel 7 – 140 puan

Honor Magic4 Ultimate – 140 puan

iPhone 14 – 139 puan

Oppo Find X5 Pro – 139 puan

Oppo Find X5 – 138 puan

iPhone 13 – 136 puan

Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) – 136 puan

Huawei P50 Pro – 135 puan

Samsung Galaxy S22+ (Exynos) – 135 puan

Samsung Galaxy Z Flip4 – 134 puan

Samsung Galaxy S22 Ultra (Exynos) – 134 puan

Samsung Galaxy Z Fold4 – 133 puan

Samsung Galaxy S22 (Exynos) – 133 puan

Samsung Galaxy S22 (Snapdragon) – 133 puan

Vivo X70 Pro+ – 132 puan