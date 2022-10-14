En iyi kameraya sahip telefon belli oldu: Şaşırtan sonuç

14 Ekim 2022 Cuma, 15:20

Akıllı telefon üreticeleri arasında önemli bir rekabet söz konusu. Özellikle kamera tarafında yüksek performans talebi her segmentteki telefondan beklendiği için şirketler kamera lensleri ve sensörüleri tarafında en iyi markalarla çalışıyor. Öte yandan DxOMark da en iyi kameraya sahip telefonları listeledi. Listenin başındaki telefon şaşırtıyor.

EN İYİ KAMERAYA SAHİP TELEFON GOOGLE PIXEL 7 PRO OLDU

Hazırlanan bu listenin en başında genellikle iPhone modellerinden birini görüyorduk ancak Google'ın yeni tanıttığı Pixel 7 serisinin en güçlüsü 7 Pro listede liderliği üstlendi. Telefon yapılan testlerin sonucunda fotoğraf testinde 148 puan, video karşılaştırmasında 143 puan aldı. Genel ortalamada da 147 puan alarak liderlik koltuğuna oturdu.

Öte yandan birincilik paylaşılıyor Honor Magic 4 de listede ilk sırada kendine yer bulurken ikinci sırada ise iPhone 14 Pro Max yer alıyor.