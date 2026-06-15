Epic Games 18 Haziran'a kadar ücretsiz vereceği oyunları açıkladı

Epic Games, yaz döneminde de ücretisiz oyun vermeye devam ediyor. 18 Haziran'a kadar ücretsiz verilecek oyunlar arasında The Ouroboros King ve Warhammer 40K Speed Freeks yer alıyor. Her iki oyun da Epic hesabına giriş yapıldıktan sonra 18 Haziran akşam 18'e kadar ücretsiz oyun kütüphanesine eklenebiliyor.

The Ouroboros King oyunu, satrancın stratejik derinliğini roguelike oyunlarının yapı çeşitliliği ve tekrar oynanabilirliğiyle birleştiriyor. Oyun normalde 139 TL'ye satın alınıyor.

Warhammer 40,000 : Speed Freeks ise Warhammer 40,000 evreninde geçen oyun; yüksek oktanlı, dövüşlü yarışlar sunuyor. Hem yarış hem de motorları, tankları ve helikopterleri kişiselleştirerek gelişmiş hareketler ve patlayıcı silahlarda ustalaşabiliyorsunuz.

18 Haziran'dan 25 Haziran'a kadar verilecek oyunlar da açıklandı. Citizen Sleeper ve ROBOBEAT oyunları gelecek hafta ücretsiz olarak kütüphaneye eklenecek oyunlar arasında yer alıyor.