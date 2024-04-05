Epic Games bu hafta iki oyunu ücretsiz veriyor

Yayınlanma: 05.04.2024 - 14:44

Güncelleme: 05.04.2024 - 14:44

Epic Games, her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Aktif kullanıcı sayısını artırmak için ücretsiz oyunlar veren platformun son ücretsiz oyunları The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition ve Thief oldu.

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition normalde 1.499 TL'ye satılıyorken, Thief 149 TL'ye satılıyor.

Epic, 11 Nisan saat 18.00'a kadar bu oyunu ücretsiz olarak sunuyor.

EPIC HER HAFTA YENİ ÜCRETSİZ OYUNLAR VERMEYE DEVAM EDİYOR

Epic Games hesabı olan kulanıcılar kısa süreliğine ücretsiz olan The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition ve Thief'i bir kez ücretsiz kütüphanelerine eklediklerinde sonsuza dek sahip oluyorlar.

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition, aslında ana oyunun en iyi versiyonu olarak da tanımlanan bu versiyon temel oyunu ve tüm eklentileri içeriyor. Obsidian Entertainment'ın sevilen rol yapma oyunu galaksinin ücra köşesine bağlı bir koloni gemisindeyken kaybolduktan uzun yıllar sonra uyanarak kendini koloniyi yok etme tehdidi taşıyan bir komplonun ortasında bulmayla başlıyor. Gizemli Gorgon Asteroidi ve Eridanos'un enfes içki imalathaneleri dahil olmak üzere Halcyon'un çeşitli gezegenlerini ve konumlarını keşfedebileveğiniz oyunda iktidar için yarışan çeşitli ayrılıkçılarla karşılaştıkça olmaya karar verdiğin karakter, bu oyuncu odaklı hikayenin nasıl ortaya çıkacağını belirliyor.

Thief, Eidos-Montréal'in aksiyon oyunu ve kült klasik Thief serisinin yeniden yorumlanmış hali. Oyun, gizlilik odaklı ve ana hikayesiyle etkiliyor.

Epic Games bu iki oyunun ardından ücretsiz olarak vereceği iki oyunu da gösterdi. 11 Nisan ve 18 Nisan tarihleri arasında Ghostrunner ücretsiz olarak sunulacak.