Epic Games bu hafta kullanıcılarına 2 ücretsiz oyun veriyor

Yayınlanma: 28.07.2023 - 12:58

Güncelleme: 28.07.2023 - 12:58

Steam'in en büyük rakibi Epic Games ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Platform bu hafta da iki adet ücretsiz oyunu kullanıcılarına sunuyor. Severed Steel ve Homeworld Remastered Collection adlı oyunlar 27 Temmuz ve 3 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz olarak sunulacak.

Homeworld Remastered Collection, Steam'de 55 TL'den satılıyor. Uzayda geçen oyun strateji türünde yer alıyor.



Severed Steel ise Steam'de 40 TL'den satılıyor. Oyun FPS türünde parkur mekaniklerinin bulunduğu bir aksiyon oyunu olarak ön plana çıkıyor.



EPIC GAMES’TEN ÜCRETSİZ OYUNLAR NASIL ALINIR?

Epic Games’ten ücretsiz oyunları satın almak için ilk önce kayıt olmanız gerekiyor. Daha sonra platformun uygulamasını bilgisayarınıza indirin ve hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra “Mağaza” bölümüne girerek ücretsiz oyunları alabilirsiniz. Ücretsiz oyunları aldıktan sonra “Kütüphane” bölümünden indirip, oynayabilirsiniz. Epic Games’in bu haftaki ücretsiz oyunları 9 Şubat 19.00’a kadar kütüphaneye eklenebilecek. Oyunlar kütüphaneye bir kez eklendikten sonra süresiz kullanılabilir hale geliyor.