Epic Games bu hafta toplam değeri 448 TL olan iki oyunu veriyor

Yayınlanma: 13.10.2023 - 09:26

Güncelleme: 13.10.2023 - 09:26

Epic Games kullanıcılarına bu hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Blazing Sails ve Q.U.B.E. Ultimate Bundle kısa süreliğine kütüphaneye ücretsiz eklenebiliyor.

Epic Games, her hafta ücretsiz oyun dağıtıyor. Burada verilen bazı oyunlar popüler ve sevilen oyunlar olabiliyorken, bağımsız yapımcı oyunları da olabiliyor. Bu hafta Blazing Sails ve Q.U.B.E. Ultimate Bundle oyunları ücretsiz oldu. Oyunlar, eğer bir hesabınız varsa ücretsiz olarak kütüphanenize eklenebiliyor.

EPIC GAMES HER HAFTA ÜCRETSİZ YENİ OYUNLAR VERMEYE DEVAM EDİYOR

Her iki oyun da 19 Ekim tarihi saat 18.00'e kadar ücretsiz olacak. 19 Ekim'e kadar ücretsiz olarak alınan oyunlar, sonsuza kadar kişilerin kütüphanesinde kalıyor.

Normalde 69 TL'ye satın alınabilen Blazinig Sails, 2020 yılında çıkış yapan çok oyunculu PvP korsan oyunu. Korsan gemisi yarattıktan sonra hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Bu oyun için önerilen sistem gereksinimleri ise şöyle:

İşletim Sistemi: Windows 10 veya 11 64 bit

İşlemci: Intel Core i3

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060

Depolama: 8 GB

Bir diğer oyun ise normalde 379 TL'ye satılan Q.U.B.E. Ultimate Bundle, bulmaca türündeki oyun daha önceden yayınlanmış serinin güncellenmiş bir versiyonu. Oyunun farklı yıllarda çıkmış versiyonları da var. Bu oyun için önerilen sistem gereksinimleri ise şöyle: