Epic Games bu hafta 90 TL'lik oyunu ücretsiz veriyor

Yayınlanma: 06.10.2023 - 08:49

Güncelleme: 06.10.2023 - 08:49

Epic Games kullanıcılarına bu hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Godlike Burger kısa süreliğine kütüphaneye ücretsiz eklenebiliyor.

Epic Games, her hafta ücretsiz oyun dağıtıyor. Burada verilen bazı oyunlar popüler ve sevilen oyunlar olabiliyorken, bağımsız yapımcı oyunları da olabiliyor. Bu hafta Godlike Burger oyunu ücretsiz oldu. Oyun, ücretsiz olarak kütüphanenize eklenebiliyor.

EPIC GAMES HER HAFTA ÜCRETSİZ YENİ OYUNLAR VERİLİYOR

Oyunu, 12 Ekim tarihi saat 18.00'e kadar ücretsiz olacak. 12 Ekim'e kadar ücretsiz olarak alınan oyun, sonsuza kadar kişilerin kütüphanesinde kalıyor.

Normalde 90 TL'ye satın alınabilen Model Builder, oyunculara uzayda hamburger dükkanı işleten bir karakteri oynama imkanı tanıyor. Bu restoranda müşterileri zehirlemek, öldürmek ya da onları direkt burger eti yapmak mümkün. Bu ilginç oyun için önerilen sistem gereksinimleri ise şöyle:

İşletim Sistemi: Windows 10 veya 11 64 bit

İşlemci: Intel Core i7-6xxx, AMD FX-8350 veya daha iyisi

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı: 8 GB VRAM ile NVIDIA GeForce GTX 970, AMD Radeon RX 480