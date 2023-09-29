Epic Games toplam değeri 914 TL olan iki oyunu ücretsiz veriyor

Yayınlanma: 29.09.2023 - 10:25

Güncelleme: 29.09.2023 - 10:25

Epic Games kullanıcılarına bu hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Model Builder ve Soulstice kısa süreliğine kütüphaneye ücretsiz eklenebiliyor.

Epic Games, her hafta ücretsiz oyun dağıtıyor. Burada verilen bazı oyunlar popüler ve sevilen oyunlar olabiliyorken, bağımsız yapımcı oyunları da olabiliyor. Bu hafta Model Builder ve Soulstice oyunları ücretsiz oldu. Her iki oyun da ücretsiz olarak kütüphanenize eklenebiliyor.

EPIC GAMES HER HAFTA ÜCRETSİZ YENİ OYUNLAR VERİLİYOR

Oyunlar, 5 Ekim tarihi saat 18.00'e kadar ücretsiz olacak. 5 Ekim'e kadar ücretsiz olarak alınan oyun, sonsuza kadar kişilerin kütüphanesinde kalıyor.

Normalde 160 TL'ye satın alınabilen Model Builder, tek oyunculu ve simülasyon tarzında bir oyun. Model robot, el feneri ve otomobil gibi aletleri inşa ediyorsunuz.

Bir diğer oyun da normalde 754 TL olan Soulstice oluyor. Soulstice fantastik bir dünyada geçiyor. Burada yüksek tempolu ve aksiyon dolu olan oyun, yetişkinliğe adım atma hikayesini konu alıyor. RPG oyununda kumanda desteği de sunuluyor.