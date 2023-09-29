Epic Games çalışanlarının yüzde 16'sını işten çıkardı

Dünyanın en popüler oyun satın alma platformu Epic Games çalışanlarının yüzde 16'sını işten çıkardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.09.2023 - 11:40
Epic Games çalışanlarının yüzde 16'sını işten çıkardı
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Oyun geliştirici şirketi Epic Games, yaklaşık 870 kişiyi etkileyecek şekilde çalışanlarının yüzde 16'sını işten çıkarmayı planladığını açıkladı. Şirket ayrıca, geçen yıl satın aldığı çevrimiçi ses dağıtım platformu Bandcamp'i elden çıkaracağını ve çocuklar için güvenli teknoloji geliştiren SuperAwesome şirketinin büyük bir kısmını satacağını duyurdu.

Epic Games CEO'su Tim Sweeney, çalışanlara gönderdiği bir notta, şirketin kazandığı parayı aşırı harcadığını ve Epic'in büyümeye devam etmek için bu adımı atmaktan başka çaresi olmadığını belirtti. Sweeney, şirketin maliyetleri düşürmek için çaba sarf ettiğini, ancak finansal sürdürülebilirliği sağlamak için işten çıkarmaların kaçınılmaz olduğu sonucuna vardığını ifade etti.

Bandcamp ve SuperAwesome satışları da şirketin mali durumunu iyileştirmeyi amaçlıyor. Bandcamp, müzik pazarı şirketi Songtradr'a katılırken, SuperAwesome'ın reklamcılık işi bağımsız bir şirket olarak devam edecek.



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