Epic Games'in 14 Ağustos'a kadar ücretsiz vereceği oyunlar belli oldu

Epic Games bu hafta iki oyunu ücretsiz olarak sunuyor. Her hafta ücretsiz oyunlar dağıtan Epic, bu hafta iki oyunu ücretsiz olarak sundu. 14 Ağustos'a kadar ücretsiz verilecek oyunlar 112 Operator ve Road Redemption oluyor.

112 Operator normalde 349 TL iken Road Redemption 499 TL değerindeydi.

112 Operator, dünyanın herhangi bir şehrinde acil durum hizmetlerini yönettiğiniz bir oyun. Çağrıları alıp ve kurtarma ekiplerini göndermeniz gerekiyor. Hava durumu ve trafiğe bağlı olarak zorlu durumları yönettiğiniz oyun felaketler ve doğal afetler sırasında kişilere yardım ederek daha iyi bir acil durum operatörü olmanızı sağlıyor.

Road Redemption ise sürüş ve yol öfkesi macerasında ülke çapında epik bir yolculuğa çıkan bir motorcu çetesine liderlik etmenizi sağlıyor. Oyun istenirse tek kişi ve istenirse 4 kişiye kadar oyuncuyla oynanabiliyor.