Cumhuriyet Gazetesi Logo
Epic Games'in 14 Ağustos'a kadar ücretsiz vereceği oyunlar belli oldu

Epic Games'in 14 Ağustos'a kadar ücretsiz vereceği oyunlar belli oldu

8.08.2025 03:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Epic Games'in 14 Ağustos'a kadar ücretsiz vereceği oyunlar belli oldu

Epic Games'in 14 Ağustos'a kadar ücretsiz vereceği iki oyun belli oldu. Bu oyunlar, 112 Operator ve Road Redemption oluyor.

Epic Games bu hafta iki oyunu ücretsiz olarak sunuyor. Her hafta ücretsiz oyunlar dağıtan Epic, bu hafta iki oyunu ücretsiz olarak sundu. 14 Ağustos'a kadar ücretsiz verilecek oyunlar 112 Operator ve Road Redemption oluyor.

112 Operator normalde 349 TL iken Road Redemption 499 TL değerindeydi. 

112 Operator, dünyanın herhangi bir şehrinde acil durum hizmetlerini yönettiğiniz bir oyun. Çağrıları alıp ve kurtarma ekiplerini göndermeniz gerekiyor. Hava durumu ve trafiğe bağlı olarak zorlu durumları yönettiğiniz oyun felaketler ve doğal afetler sırasında kişilere yardım ederek daha iyi bir acil durum operatörü olmanızı sağlıyor.

Road Redemption ise sürüş ve yol öfkesi macerasında ülke çapında epik bir yolculuğa çıkan bir motorcu çetesine liderlik etmenizi sağlıyor. Oyun istenirse tek kişi ve istenirse 4 kişiye kadar oyuncuyla oynanabiliyor.

İlgili Konular: #Epic Games #Epic Games ücretsiz oyunlar #Epic Games iki yeni oyunu

İlgili Haberler

Instagram'ın tartışma yaratan canlı konum özelliği hakkında açıklama geldi
Instagram'ın tartışma yaratan canlı konum özelliği hakkında açıklama geldi Bir süre önce Instagram'da yeni bir harita özelliği yayınlandı. Bu sayede kullanıcılar bulundukları konumları fotoğraflar aracılığıyla ya da direkt canlı konumlarını paylaşacak şekilde seçim yapabiliyor. Ancak bu gizlilik endişelerini ardından getirmişti.
İnsanların dişleri yediklerine göre son halini almış
İnsanların dişleri yediklerine göre son halini almış Daha iyi dişlerden önce daha sert atıştırmalıklar vardı.
OpenAI, GPT-5'i herkesin kullanımına ücretsiz sundu
OpenAI, GPT-5'i herkesin kullanımına ücretsiz sundu OpenAI, yapay zeka modelinin yeni ve en gelişmiş versiyonu GPT-5'i tanıttı.