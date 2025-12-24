Epic Games'in 24 Aralık'a kadar ücretsiz olarak sunduğu oyun belli oldu

Epic Games yıllar önce başlatmış olduğu her hafta bir yeni oyun ücretsiz hediye etme kararını her yılın sonu güncelliyor. Bu yıl da yılın son haftasına girerken, ocak ayına kadar her gün yeni bir oyun veriyor. Yeni hediye edilen oyun ise Bloodstained: Ritual of the Night adlı oyun oluyor. Oyun 24 Aralık Türkiye saatiyle 19.00'a kadar ücretsiz kütüphane eklenebiliyor. 24 Aralık saat 19'dan sonra ise yeni bir oyun daha erişime açılacak. Şu anda kilitli ve sırada hangi oyunun çıkacağı bilinmiyor.

Bloodstained: Ritual of the Night, 18. yüzyıl İngiltere'sinde geçen, gotik korku temalı, 2D platform ve ilerlemeli bir aksiyon rol yapma oyunu olarak tanımlanıyor. Paranormal bir güç, iblislerle dolu bir kaleyi ortaya çıkarmış ve büyülü güçle dolu kristal parçaları açığa çıkarmıştır. Sizde bunu durdurmaya çalışan karekteri yönetiyorsunuz.