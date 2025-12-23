Spotify verileri sızdırıldı! 86 milyon şarkıyı içeriyor

Spotify, şimdiye kadarki en büyük veri sızıntılarından biriyle gündemde. Anna’s Archive adlı bir grubun, platformdaki müziklerin büyük bölümünü tarayarak yaklaşık 300 terabaytlık bir veri seti indirdiği ve bu içeriği uTorrent üzerinden yasadışı şekilde paylaşmaya başladığı öne sürüldü.

Spotify, Android Authority’ye yaptığı açıklamada olayı doğruladığını belirtti. Şirket, yetkisiz erişimin tespit edildiğini, üçüncü bir tarafın herkese açık meta verileri kazıdığını ve dijital haklar yönetimi (DRM) korumasını aşmak için yasadışı yöntemler kullandığını belirtti. Spotify, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü aktardı.

86 MİLYON ŞARKI SIZDIRILDI

İddiaya göre sızdırılan arşiv yaklaşık 86 milyon ses dosyasını kapsıyor. Bu miktar, Spotify kataloğundaki tüm müziklerin yaklaşık yüzde 37’sine karşılık gelirken, toplam dinlenmelerin yüzde 99,9’unu temsil ediyor. Dosyaların büyük kısmı Spotify’ın kullandığı OGG Vorbis 160 kbps formatında yer alıyor. Popülerlik puanı sıfır olan parçaların ise depolama alanından tasarruf etmek amacıyla 75 kbps’e yeniden kodlandığı belirtiliyor.

Bunun yanı sıra 256 milyon satırlık meta veri de derlenmiş durumda. Bu veriler, platformdaki toplam dinlenmelerin yüzde 99,6’sını kapsıyor ve sorgulanabilir SQL veritabanları haline getirilmiş. Spotify API’sinin de neredeyse bire bir biçimde JSON formatında yeniden oluşturulduğu, 186 milyon benzersiz ISRC kaydının bu çalışmaya dahil edildiği ifade ediliyor. Albüm bilgileri, sanatçı detayları ve kapak görselleri de arşivin bir parçası.

MÜZİĞİ KORUMAK İÇİN SIZDIRDIKLARINI SÖYLÜYORLAR

Anna’s Archive tarafından yayınlanan blog yazısında, sızıntının teknik ayrıntılarının yanı sıra Spotify’ın müzik ekosistemine dair çeşitli istatistiklere de yer veriliyor. Buna göre platformdaki şarkıların yaklaşık yüzde 70’i neredeyse hiç dinlenmezken, yalnızca yüzde 0,1’lik küçük bir bölüm son derece yüksek dinlenme rakamlarına ulaşıyor.

Grup, bu devasa veri toplama ve paylaşımının arkasındaki gerekçeyi “müziği korumak” olarak açıklıyor. Daha önce izinsiz şekilde kitapları açık erişime açmasıyla bilinen Anna’s Archive, benzer bir yaklaşımı müzik için de benimsediğini savunuyor. Spotify’ın kataloğunun popüler sanatçılara ve ses kalitesine aşırı odaklandığını öne süren grup, bugüne kadar üretilmiş tüm müziği temsil eden kapsamlı bir torrent listesinin gerekli olduğunu iddia ediyor.

Paylaşılan torrentlerin grubun kendi sunucularında barındırıldığı, dosyaların ise Anna’s Archive Containers (AAC) adlı özel bir formatla paketlendiği belirtiliyor. Meta veriler şimdiden yayımlanırken, ses dosyalarının geri kalanının popülerlik sırasına göre, büyük paketler halinde aşamalı olarak paylaşılacağı ifade ediliyor. Bu nedenle söz konusu veri sızıntısının gerçek etkilerinin önümüzdeki dönemde daha net ortaya çıkması bekleniyor.