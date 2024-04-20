Epic Games, Steam yolundan ilerliyor! Kur güncellenecek
Steam'den sonra oyunseverlerin en büyük kalesi olan Epic Games, mevcut döviz kurunu güncellemeye karar verdi.
Steam, Türkiye'de döviz kurunu dolar olarak güncellemişti. Oyunseverleri oldukça zorlayan bu duruma bir de Epic Games'ten cevap geldi. Epic, geliştiricilere gönderdiği bir e-posta'da uygulamadaki fiyat politikasının değişeceğini söyledi. Döviz kurlarını en iyi şekilde yansıtacak güncellemeyi yapıyoruz diyen Epic, son kalenin de düşeceğinin sinyallerini veriyor.
EPIC GAMES'TEKİ OYUNLARIN FİYATINDA ARTIŞ OLACAK
Gelen e-posta'daki açıklamaya göre:
“Epic Games Store, dünyanın dört bir yanında bulunan kullanıcılarıyla geniş bir kitleye ulaşıyor. Ürünlerin farklı bölgelerde adil ve tutarlı bir şekilde fiyatlandırılmasını sağlamak amacıyla ortaklarımıza, ürün tekliflerine özel önerilen bölgesel fiyat sınıfları sunuyoruz. Şu anda bu bölgesel fiyat sınıflarını, mevcut kuralları ve döviz kurlarını en iyi şekilde yansıtacak şekilde güncelliyoruz.
Yakın zamanda yapmadıysan her bölge için mevcut ürün fiyatlarını gözden geçirmeni öneririz. Fiyatlandırma stratejin, hedef kitlene değer sunarken sürdürülebilir bir ticari yapılanma kurmana yardımcı olur. Herhangi bir para biriminde fiyat güncellemesi yapman durumunda indirim etkinliklerine katılabilmen için 30 gün beklemen gerektiğini lütfen aklında bulundur.”
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