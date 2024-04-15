Fallout 76, Steam'de kısa süreliğine oynaması ücretsiz
Steam'de Fallout 76 oyunu 19 Nisan'a kadar oynaması ücretsiz olacak. Oyun serisine olan ilginin artmasıyla kampanyanın yapılması benzer tarihlere denk geldi.
Amazon Prime'ın yeni Fallout dizisinin çıkmasıyla Bathesda Game Studios imzalı oyuna olan ilgi de artmış durumda. İlk oyunun çıkışının üstünden 27 yıl çıkmasına rağmen serinin onlarca oyunu yayınlandı.
Farklı zamanlarda farklı yerlerde geçen bölümlere ek olarak serinin dizisi de geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Bu kapsamda Fallout 76 belirli süre ücretsiz olarak oynanabilecek.
FALLOUT 76 OYNAMASI ÜCRETSİZ OLDU
Fallout 76, ilk çıktığı zamanlarda eleştirilse de yayınlanan Wastelanders DLC'si ile oyuna olan ilgi tekrar canlandı.
Oyun, Steam üzerinden 19 Nisan'a kadar ücretsiz oynanabilecek, ayrıca bütün hafta boyunca da yüzde 80 indirimli şekilde 4,79 dolardan satın alınabilecek.
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