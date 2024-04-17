Steam'de FPS oyunları festivali başladı! İşte indirimdeki oyunlar
Steam farklı dönemlerde düzenlediği oyun haftalarıyla indirimli oyunlar satıyor. Bu sefer 22 Nisan'a kadar FPS oyunlarında yüzde 85'e varan indirim var.
Steam'de 15 Nisan'da başlayan ve 22 Nisan'a kadar devam edecek FPS Festivali'nde pek çok oyun hem indirime giriyor hem de oyunların demoları oynanabiliyor. Burada taktiksel nişancı oyunları ve takımlı savaş oyunlarından, sizi dalış yapmanız ve avlanmanız için sualtına ve vahşi ormanlara gönderen oyunlara kadar farklı oyunlar yer alıyor.
22 Nisan'da sona erecek olan indirim günleri 20.00'ye kadar sürecek.
Peki hangi oyunlar indirimde?
- Fallout 4: $2,99 (yüzde 75 indirim)
- Fallout 76: $4,79 (yüzde 80 indirim)
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege: $7,91 (yüzde 67 indirim)
- Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction: $7,99 (yüzde 75 indirim)
- Ready or Not: $19,42 (yüzde 33 indirim)
- Arma 3: $3,74 (yüzde 75 indirim)
- Resident Evil Village: $11,99 (yüzde 60 indirim)
- Resident Evil 7 Biohazard: $5,99 (yüzde 60 indirim)
- Squad: $9,19 (yüzde 60 indirim)
- Rust: $12,72 (yüzde 33 indirim)
- Back 4 Blood: $5,99 (yüzde 90 indirim)
- Ultrakill: $9,36 (yüzde 25 indirim)
- Metro Exodus: $4,59 (yüzde 80 indirim)
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