Steam'de FPS oyunları festivali başladı! İşte indirimdeki oyunlar

Yayınlanma: 17.04.2024 - 14:07

Güncelleme: 17.04.2024 - 14:07

Steam'de 15 Nisan'da başlayan ve 22 Nisan'a kadar devam edecek FPS Festivali'nde pek çok oyun hem indirime giriyor hem de oyunların demoları oynanabiliyor. Burada taktiksel nişancı oyunları ve takımlı savaş oyunlarından, sizi dalış yapmanız ve avlanmanız için sualtına ve vahşi ormanlara gönderen oyunlara kadar farklı oyunlar yer alıyor.

22 Nisan'da sona erecek olan indirim günleri 20.00'ye kadar sürecek.

Peki hangi oyunlar indirimde?