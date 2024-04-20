Steam Türkiye'de en çok satan oyunlar hangileri?

Steam Türkiye'de her hafta yeni oyunlar en çok oynanan oyunlar listesine dahil oluyor. İşte bu haftanın en çok satan oyunları:

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2024 - 13:06
Steam Türkiye'de en çok satan oyunlar hangileri?
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Steam'de kısa bir süre önce FPS festivali başlamıştı, bu kapsamda FPS olan oyunlarda önemli oranda indirim gelmişti. Buna ek olarak geçen haftanın en çok satın alınan ve oynanan oyunları açıklandı. 9 ve 16 Nisan tarihinde en çok oynanan oyunlara bakıldığında ilk sırada bizleri Counter-Strike: Global Offensive karşılıyor. Bir süredir ilk sırada yer almayan ancak liderliğe tekrar geçen oyun serisi yeni versiyonuyla dikkat çekiyor. 

STEAM TÜRKİYE'DE EN ÇOK SATILAN OYUNLAR

Açıklanan listeye göre ikinci sırada PUBG: Battegrounds, üçüncü sırada ise Euro Truck Simulator 2, onu sırasıyla Helldivers 2, EA Sports FC 24, RimWorld, The Elder Scrolls Online, Black Desert, Fallout 4 ve Read Dead Redemption 2 olarak sıralandı.

İlk iki oyunu oynaması ücretsiz ancak diğer oyunlar 4,99 dolardan 69,99 dolara kadar değişen fiyatlara sahip.


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