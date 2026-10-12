Epic Games'te 15 Ekim'e kadar ücretsiz olan iki oyun

Epic Games, bu hafta iki oyunu ücretsiz olarak veriyor. 15 Ekim'e kadar ücretsiz olan Out of Sight ve TerraScape, Epic hesaplarına ücretsiz olarak eklenebiliyor.

EPIC GAMES BU HAFTA İKİ OYUNU ÜCRETSİZ OLARAK SUNUYOR

Out of Sight, geçen yıl çıkan atmosferik bir korku oyunu olarak tanımlanıyor. Oyunda, birinci ve ikinci kişi bakış açıları harmanlanıyor ve duygusal bir hikayeye odaklanıyor. Görme yetisi olmayan Sophie, oyuncak ayısı sayesinde bir görüş açısı kazanıyor ve çıkış yolunu arıyor. Farklı platformlardan ve farklı alanlardan geçilen oyunda, beklenmedik zorlukların aşılması gerekiyor.

TerraScape ise bulmaca ve şehir kurma mekaniklerini bir araya getiriyor. Huzurlu bir şehir inşa etme oyunu ve bulmacalar çözüyorsunuz. Oyun tek ya da eşli olarak oynanabiliyor.

15 Ekim'den 22 Ekim'e kadar ücretsiz olacak oyunlar ise Agent A: A puzzle in disguise ve Bad Cheese olarak açıklandı.