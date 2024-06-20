Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu

Yayınlanma: 20.06.2024 - 15:07

Güncelleme: 20.06.2024 - 15:07

Epic Games, her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Aktif kullanıcı sayısını artırmak için ücretsiz oyunlar veren platformun son ücretsiz oyunu Freshly Frosted ve Rumble Club oldu.

Freshly Frosted, normalde 17 TL'ye satılıyor. Epic, 27 Haziran'a kadar bu oyunu ücretsiz olarak sunuyor. Bunun yanında Rumble Club-Free Game of The Week Bonus kapsamında ücretsiz olarak 27 Haziran'a kadar oyun kütüphanesine eklenebilecek.

EPIC GAMES'İN YENİ ÜCRETSİZ OYUNLARI BELLİ OLDU

Epic Games hesabı olan kulanıcılar kısa süreliğine ücretsiz olan Freshly Frosted, bir kez ücretsiz kütüphanelerine eklediklerinde sonsuza dek sahip oluyorlar.

Oyun, bağımsız, simülasyon ve bulmaca odaklı. Oyuncuların, donut fabrikasında bulmacaları çözmek için taşıma bantları yerleştirmesi gerekiyor.