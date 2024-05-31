Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu

Yayınlanma: 31.05.2024 - 14:49

Güncelleme: 31.05.2024 - 14:49

Epic Games, her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Aktif kullanıcı sayısını artırmak için ücretsiz oyunlar veren platformun son ücretsiz oyunu Chivalry 2 oldu.

Chivalry 2, normalde 69 TL'ye satılıyor. Epic, 6 Haziran saat 18.00'a kadar bu oyunu ücretsiz olarak sunuyor.

EPIC HER HAFTA YENİ ÜCRETSİZ OYUNLAR VERMEYE DEVAM EDİYOR

Epic Games hesabı olan kulanıcılar kısa süreliğine ücretsiz olan Chivalry 2, bir kez ücretsiz kütüphanelerine eklediklerinde sonsuza dek sahip oluyorlar.

Oyunun Steam'deki açıklamasında, ''Chivalry 2 ortaçağ filmlerindeki savaşlardan ilham alarak ortaya çıkmış çevrimiçi bir birinci şahıs 'slasher' oyunudur. Oyuncular, çarpışan kılıçlardan alev oku yağmurlarına ve büyük kale kuşatmalarına kadar.'' yazıyor. Oyunu oynayan kişiler ise oldukça beğenmiş.

Epic Games, 6 Haziran saat 18.00'da ücretsiz vereceği oyunu 'gizemli oyun' olarak sunuyor.