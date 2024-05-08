Epic Games, bazı Unreal Engine içeriklerini ücretsiz hale getirdi

Epic Games platformunun dışında Unreal Engine ile de biliniyor. Epic, toplam değerleri 17 bin TL'den fazla içeriği 1 aylığına ücretsiz hale getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 14:05
Epic Games, bazı Unreal Engine içeriklerini ücretsiz hale getirdi
Abone Ol google-news

Ücretsiz verdiği oyunlarda adından söz ettiren Epic Games, bu sefer de Unreal Engine içeriklerini ücretsiz sunuyor. Toplamda 17 bin TL'yi aşan onlarca içerik kısa süreliğine ücretsiz olarak sunuluyor. 

EPIC GAMES UNREAL ENGINE İÇERİKLERİNİ ÜCRETSİZ SUNUYOR

Geliştiriciler tarafından sıklıkla tercih edilen Unreal Engine, oyun tasarımı odaklı paketleri ücretsiz sunmaya başladı. Binlerce TL'lik bilim kurgu temalı ortamlar ya da Tokyo esintili çevre paketlerini ücretsiz hale getiren Epic, 7 bin 746 TL değerindeki yüksek kalitede 6 oyun haritasını içeren paketi de ücretsiz hale getirdi.

Hatırlatmak gerekirse Unreal Engine, 1 milyon doların altında geliri olan kişilere ücretsiz bir şekilde sunuluyor. Eğer bir geliştiricinin geliri 1 milyon doların üstündeyse 1 bin 850 dolarlık abonelik ücreti ödemesi gerekiyor.


Epic Games haberleri Unreal Engine 5 haberleri

İlgili Haberler

Unreal Engine'e NVIDIA DLSS 3 geliyor!

Unreal Engine'e NVIDIA DLSS 3 geliyor!
ChatGPT, Unreal Engine kullanarak oyunu dönüştürdü

ChatGPT, Unreal Engine kullanarak oyunu dönüştürdü
Epic Games, Unreal Engine'in yeni sürümünü tanıttı!

Epic Games, Unreal Engine'in yeni sürümünü tanıttı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son olarak A Milli Takım'ı çalıştırmıştı: Stefan Kuntz'a sürpriz talip!

Son olarak A Milli Takım'ı çalıştırmıştı: Stefan Kuntz'a sürpriz talip!
15 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sanığa 8 ay hapis cezası

15 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sanığa 8 ay hapis cezası
Baklagillerin kraliçesi! Koparmanın cezası 387 bin 141 TL

Baklagillerin kraliçesi! Koparmanın cezası 387 bin 141 TL
Survivor All Star’da dördüncü eleme adayı belli oldu! Acun Ilıcalı’dan dengeleri değiştirecek yeni kurallar

Survivor All Star’da dördüncü eleme adayı belli oldu! Acun Ilıcalı’dan dengeleri değiştirecek yeni kurallar
Prof. Dr. Levent Kurnaz: Türkiye artık suyu olmayan bir ülke

Prof. Dr. Levent Kurnaz: Türkiye artık suyu olmayan bir ülke
‘Kimler Geldi Kimler Geçti’ galasında Serenay Sarıkaya rüzgarı! Tarzı gündem oldu

‘Kimler Geldi Kimler Geçti’ galasında Serenay Sarıkaya rüzgarı! Tarzı gündem oldu
Puan farkı 6'ya yükseldi: Fenebahçe zirve yarışında ağır yaralı! Konyaspor 0-0 Fenerbahçe

Puan farkı 6'ya yükseldi: Fenebahçe zirve yarışında ağır yaralı! Konyaspor 0-0 Fenerbahçe
TEM Otoyolu’nda TIR alev alev yandı

TEM Otoyolu’nda TIR alev alev yandı