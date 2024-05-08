Epic Games, bazı Unreal Engine içeriklerini ücretsiz hale getirdi

Yayınlanma: 08.05.2024 - 14:05

Güncelleme: 08.05.2024 - 14:05

Ücretsiz verdiği oyunlarda adından söz ettiren Epic Games, bu sefer de Unreal Engine içeriklerini ücretsiz sunuyor. Toplamda 17 bin TL'yi aşan onlarca içerik kısa süreliğine ücretsiz olarak sunuluyor.

EPIC GAMES UNREAL ENGINE İÇERİKLERİNİ ÜCRETSİZ SUNUYOR

Geliştiriciler tarafından sıklıkla tercih edilen Unreal Engine, oyun tasarımı odaklı paketleri ücretsiz sunmaya başladı. Binlerce TL'lik bilim kurgu temalı ortamlar ya da Tokyo esintili çevre paketlerini ücretsiz hale getiren Epic, 7 bin 746 TL değerindeki yüksek kalitede 6 oyun haritasını içeren paketi de ücretsiz hale getirdi.

Hatırlatmak gerekirse Unreal Engine, 1 milyon doların altında geliri olan kişilere ücretsiz bir şekilde sunuluyor. Eğer bir geliştiricinin geliri 1 milyon doların üstündeyse 1 bin 850 dolarlık abonelik ücreti ödemesi gerekiyor.