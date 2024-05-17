Epic Games'in ücretsiz sunduğu oyun Türkiye'de yasak!

Epic Games, her hafta oyunseverlere ücretsiz oyunlar sunuyor. Bu hafta sunduğu oyun bazı ülkelerde yasak ve bu ülkeler arasında Türkiye de var. Peki neden?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2024 - 13:25
Epic Games'in ücretsiz sunduğu oyun Türkiye'de yasak!
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Epic Games her hafta tek ya da iki oyunu ücretsiz veriyor. Bazı oyunlar oldukça popüler olmasına rağmen ücretsiz olarak veriliyor ve bir kez oyun kütüphanesine eklenince hep orada kalıyor. Yakın zaman önce açıklanan yeni ücretsiz oyun Dragon Age: Inquistion oldu. Ancak oyun bazı ülkelerde yasak, bunlardan biri de Türkiye. 

EPIC GAMES'İN YENİ ÜCRETSİZ VERDİĞİ OYUN TÜRKİYE'DE YASAK

Epic Games'te Mega İndirim 2024 dönemi başladı. Bu indirim dönemine özel her hafta büyük ve iyi bir oyun ücretsiz olarak sunulacak. Bu dönemin bu haftaki oyunu ise Dragon Age: Inquistion oldu.

Oyunu, Türkiye'deki oyunseverler alamadığı gibi aynı zamanda Belarus, Kıbrıs, İsrail, Katar, Rusya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de alamıyor.

1 hafta süre ile Epic Store'dan yasaklı olmayan ülkelerde ücretsiz olarak edinilebilecek olan Dragon Age: Inquisition'ın normaldeki değeri ise 1 bin 499 TL.  


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