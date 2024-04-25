Epic Games'in ücretsiz verdiği iki oyun açıklandı

Epic Games, ücretsiz oyun verme geleneğini sürdürüyor. Bu sefer Industria ve LISA: Definitive Edition oyunlarını ücretsiz veriyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 11:27
Epic Games'in ücretsiz verdiği iki oyun açıklandı
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Epic Games, her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Aktif kullanıcı sayısını artırmak için ücretsiz oyunlar veren platformun son ücretsiz oyunları Industria ve LISA: Definitive Edition oldu. 

Industria normalde 49,50 TL'ye satılıyorken, LISA: Definitive Edition ise yeni çıkıyor.

Epic, 2 Mayıs saat 18.00'a kadar bu oyunu ücretsiz olarak sunuyor.

EPIC HER HAFTA YENİ ÜCRETSİZ OYUNLAR VERMEYE DEVAM EDİYOR

Epic Games hesabı olan kulanıcılar kısa süreliğine ücretsiz olan Industria ve LISA: Definitive Edition  bir kez ücretsiz kütüphanelerine eklediklerinde sonsuza dek sahip oluyorlar.

Industria'da Berlin duvarının yıkıldığı akşam genç bir kadın, gizemli bir takım durumlar sonucu kaybolan iş arkadaşını bulmak için paralel bir boyuta dalıyor. Doğu Berlin'deki kontrol noktaları insan seli akınlarına uğramaya devam ederken Nora, bu dünyadan firar edip bilinmeyen zaman katmanlarına ve bilinmeyen bir kadere doğru yol alıyor.

Hikaye odaklı orijinal rol yapma oyunu LISA: The Painful ve devam oyunu LISA: The Joyful'un yer aldığı LISA: Definitive Edition ile Olathe'i keşfet ve bu diyarın çarpık sırlarını açığa çıkar.

Lisa: Definitive Edition, için sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

Minimum

Önerilen

İşletim Sistemi sürümü
Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 (32 bit/64 bit)
İşletim Sistemi sürümü
Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 (32 bit/64 bit)
İşlemci
Intel® Pentium® 4 2.0 GHz ile eşdeğer veya daha hızlı işlemci
İşlemci
Intel® Pentium® 4 2.0 GHz ile eşdeğer veya daha hızlı işlemci
Bellek
512 MB RAM
Bellek
512 MB RAM
Ekran Kartı
1024 x 768 piksel veya üzeri masaüstü çözünürlüğü
Ekran Kartı
1024 x 768 piksel veya üzeri masaüstü çözünürlüğü
Depolama
800 MB kullanılabilir alan (oyun başına)
Depolama
800 MB kullanılabilir alan (oyun başına)

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