Epic Games'in ücretsiz verdiği iki oyun açıklandı

Yayınlanma: 25.04.2024 - 11:27

Güncelleme: 25.04.2024 - 11:27

Epic Games, her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Aktif kullanıcı sayısını artırmak için ücretsiz oyunlar veren platformun son ücretsiz oyunları Industria ve LISA: Definitive Edition oldu.

Industria normalde 49,50 TL'ye satılıyorken, LISA: Definitive Edition ise yeni çıkıyor.

Epic, 2 Mayıs saat 18.00'a kadar bu oyunu ücretsiz olarak sunuyor.

EPIC HER HAFTA YENİ ÜCRETSİZ OYUNLAR VERMEYE DEVAM EDİYOR

Epic Games hesabı olan kulanıcılar kısa süreliğine ücretsiz olan Industria ve LISA: Definitive Edition bir kez ücretsiz kütüphanelerine eklediklerinde sonsuza dek sahip oluyorlar.

Industria'da Berlin duvarının yıkıldığı akşam genç bir kadın, gizemli bir takım durumlar sonucu kaybolan iş arkadaşını bulmak için paralel bir boyuta dalıyor. Doğu Berlin'deki kontrol noktaları insan seli akınlarına uğramaya devam ederken Nora, bu dünyadan firar edip bilinmeyen zaman katmanlarına ve bilinmeyen bir kadere doğru yol alıyor.

Hikaye odaklı orijinal rol yapma oyunu LISA: The Painful ve devam oyunu LISA: The Joyful'un yer aldığı LISA: Definitive Edition ile Olathe'i keşfet ve bu diyarın çarpık sırlarını açığa çıkar.

Lisa: Definitive Edition, için sistem gereksinimleri ise şu şekilde: