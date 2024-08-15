Epic Games'in ücretsiz verdiği yeni oyun belli oldu

Epic Games'in ücretsiz verdiği oyunların sayısı giderek artıyor. Yeni haftanın ücretsiz oyunu ise Death's Gambit: Afterlife oluyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2024 - 20:03
Epic Games'in ücretsiz verdiği yeni oyun belli oldu
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Epic Games, her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Aktif kullanıcı sayısını artırmak için ücretsiz oyunlar veren platformun son ücretsiz verdiği oyunu Death's Gambit: Afterlife oldu.

EPIC GAMES'İN YENİ ÜCRETSİZ OYUNU BELLİ OLDU

Death's Gambit: Afterlife RPG unsurları barındıran 2 boyutlu bir platform oyunu. Oyun, normalde 19,99 TL'ye satılıyor. Epic, 15 Ağustos'a kadar bu oyunu ücretsiz olarak sunuyor.

Epic Games hesabı olan kulanıcılar kısa süreliğine ücretsiz oyunları bir kez ücretsiz kütüphanelerine eklediklerinde sonsuza dek sahip oluyorlar.


Death's Gambit: Afterlife haberleri

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